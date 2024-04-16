《承歡記》10金句：我養你這句話乍一聽很感動，實際呢禁不起推敲的

記者鮑璿安／綜合報導

由楊紫、許凱領銜主演的陸劇《承歡記》熱度攀升，改編自香港著名作家亦舒的同名小說，劇情講述了出身於上海普通人家的麥承歡（楊紫 飾）與繼祖母的親孫、職業酒店經理人姚志明（許凱 飾）在合作中相互認識對方，攜手並進的故事，當中金句台詞也揭曉。

▲《承歡記》 金句台詞不斷。（圖／翻攝自《承歡記》微博，以下同）

1. 婚結或是不結，將來都有可能後悔，你也有權利後悔。



2. 我們到了這個階段，到了這個年紀就一定要結婚嗎？我告訴你啊，人生沒有任何事情是必須和一定的，女孩子啊，二十九歲這是大好的年紀。



3. 人生得意須盡歡的「歡」，所以這告訴你什麼呢？要開開心心活在當下，活好每一天。



4. 婚姻感情就好像是天上的雲彩，看得見抓不到的，只有努力工作，能夠讓我更踏實。



5. 在生活上依賴別人，又想得到別人的尊重，怎麼可能的。



6. 而且我媽媽經常說，我二十九歲了，沒有幾年折騰時間了，就好像結婚是我人生必須要做的事情，可現在我好像到了一個十字路口，我有點不知道怎麼辦了。



7. 我養你這句話，乍一聽很感動，實際呢經不起推敲的，手心向上一日，那是可愛撒嬌有情趣，十年如一日手心向上，那就變成恐怖故事了。



8. 我跟你說啊，這男人可比我們現實多了，他們經濟狀況能對你藏著掖著，在精神狀態上他還能對你進行控制。



9. 人這一輩子啊，長著呢，生老病死愛而不得，失戀了就當是出門摔個跟頭，別對自己失望。



10. 努力，不一定馬上看得見回報，但是不要氣餒，因為不知道哪一天你的福報就來了。