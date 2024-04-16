巴黎咖啡小餐車限定出沒台北！超可愛手繪蠟燭錯過就沒了

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

限定聯名的商品總是讓人心動，最近就有不少可愛的美妝單品，跨界推出超有趣的小物，身為包裝控或是喜歡故事感的人，真的一定要收藏。

＃Diptyque X Verlet 限量香氛蠟燭

提到巴黎很多人都會聯想到花神或是雙叟，但其實Verlet咖啡館不僅是法國老字號，更是首個親自烘焙咖啡豆，甚至會有獨特產區豆子的專業咖啡館，Diptyque 2024年就以其店內馥郁的咖啡香氣與特色甜點為靈感，推出4個別具風味的限定香氛蠟燭，包含：咖啡、香緹鮮奶油、餅乾、糖漬果乾，連每一顆蠟燭上的包裝都換上可愛的手繪設計，真的很值得收藏。

歡慶這一次的跨界合作，Diptyque也在信義新光三越A8的香堤廣場開設超可愛的咖啡餐車，直接復刻上世紀20年代的Verlet咖啡館，充滿法式風情的淡綠色餐車限量提供拿鐵、美式咖啡，更是可以在此入手限量版香氛蠟燭，立刻擁有限定香氛蠟燭貼紙乙張，凡消費滿5000元，還有Diptyque咖啡香氛蠟燭35g一個，可與貼紙累贈，真的要朝聖。

＃蘭芝 X JOGUMAN 手提12吋行李箱組

蘭芝晚安面膜風靡全球，2024年3月再度推出新款「粉澎潤睡美人晚安面膜」，超夢幻的漸層粉紅色包裝，裡面蘊含牡丹膠原蛋白複合物及牡丹舒眠專利香氛，一抹在肌膚立刻爆水有感，45000顆的透光鎖水微囊迅速釋放修護能量，深受很多粉絲喜愛。

這次攜手韓國插畫家JOGUMAN打造最可愛的療癒小物，其中，只要購買藍色經典款「超能亮睡美人晚安面膜70ml」再加上新品「粉澎潤睡美人晚安面膜60ml」，就可以立刻擁有融化系手提12吋行李箱，療癒小恐龍陪伴出遊更舒壓。