CHANEL春夏話題蝴蝶結芭蕾舞鞋、黑絲絨涼鞋！全新鞋履專門店在台中

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒（CHANEL）瞄準台中開闢新據點，選址於新光三越台中中港店帶來全新鞋履專賣店，店內設計處處可體現品牌優雅內斂的審美，斜紋軟呢沙發搭配訂製地毯，讓眾多「小香迷」能夠沉浸在此，也獻上最新2024春夏系列話題鞋履。





▲ 香奈兒於新光三越台中中港店帶來全新鞋履專賣店 。（圖／品牌提供）

全新鞋履專賣店佔地 95 平方公尺，由紐約建築師暨品牌長期合作夥伴 Peter Marino 操刀設計，融匯香奈兒女士鍾愛的白色、米色、黑色與金色等標誌性色彩，完美體現品牌美學符碼。外觀以大面積的透明玻璃櫥窗讓最新鞋履作品一覽無遺，營造透亮舒適的購物空間。





▲（依序）黑色絲絨夾腳拖鞋；黑色花卉刺繡長靴；黑色蝴蝶結後繫帶鞋；黃色皮革後繫帶鞋 。（圖／品牌提供）

而香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的 2024 春夏高級時裝系列也進店，春夏時節代表性的黑絲絨露趾涼鞋是主打款式之一，品牌經典之作雙色鞋款式也染上輕盈的馬卡龍色調，更擁有以珠寶刺繡點綴的蝴蝶結綁帶芭蕾舞鞋，為香奈兒的芭蕾舞鞋款帶來嶄新氣象，未來都能夠在店內探索香奈兒鞋履的豐富設計。

更多新店登場





▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）





▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。