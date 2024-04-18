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千黛亞可甜可辣Vera Wang禮服美出新高度！惹火蕾絲胸衣逼人體態曝

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記者鮑璿安／外電報導

新生代好萊塢女星千黛亞（Zendaya）近日為宣傳新電影《挑戰者Challengers》不斷登上媒體版面，她在電影中飾演網球選手Tashi，連帶宣傳活動的紅毯造型也進行了突破性嘗試，可甜可辣展現高衣Q完全不出錯，堪稱紅毯定海神針般的存在。

▲▼zendaya 。（圖／路透）

▲▼zendaya 。（圖／路透）

▲千黛亞換上了美國知名婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）同名品牌訂製禮服 。（圖／路透）

在近幾日帶來多套精彩的網球風格造型後，千黛亞17日出席洛杉磯首映典禮時，換上了美國知名婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）同名品牌訂製禮服，為她打造出一柔一剛的絕妙平衡，以胸衣馬甲結合細膩的黑色蕾絲包覆胸前，而戲劇性的蓬蓬裙，粉色緞面材質擁有迷人的光澤感，在千黛亞窈窕體態演繹之下讓人耳目一新，梳起俐落盤髮步上紅毯，再次奠定了紅毯女王的風範。

▲▼▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社） 。（圖／品牌提供）

▲千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席《挑戰者Challengers》在羅馬的首映活動 。（圖／品牌提供）

千黛亞身著Calvin Klein的訂製禮服出席《挑戰者Challengers》在羅馬的首映活動，品牌為她打造出純白色系柔軟的單排扣夾克，在紅毯上非常少見，更以不加內襯的方式直接露出美胸，佩戴寶格麗項鍊增添分量感。下身搭配側開衩、斜縫線的長裙襬，率性中流露一絲性感氣息。

▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社）

▲千黛亞換上了一套Thom Browne翻領禮服。（圖／達志影像／美聯社）

緊接著倫敦首映會上，千黛亞換上了一套Thom Browne翻領禮服，以細膩的球拍刺繡遍佈裙身相當童趣唯美，混合經典三色嵌花收尾，讓運動風格和時尚完美結合，而略微低腰、高開衩的剪裁則彰顯出她的身材優勢，千黛亞綁起以蝴蝶結點綴的高馬尾髮型，格外具有活力。

▲zendaya 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Loewe創意總監Jonathan Anderson則為千黛亞打造出絕美的網球禮服。（圖／達志影像／美聯社）

Loewe創意總監Jonathan Anderson則為千黛亞打造出絕美的網球禮服，細膩精緻的閃片結合黑白邊線，鮮明的深V和低腰百褶裙相互映襯，最後千黛亞腳踩著擁有網球鞋跟的白色高跟鞋登場，造型完全點明主題，實在是非常可愛。


★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

千黛亞, 紅毯女王, 挑戰者Challengers, 新生代好萊塢女星, 網球風格

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