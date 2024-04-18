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郭雪芙倫敦飛台北為了它！笑認代言一切都是「命中注定」

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▲▼郭雪芙出席NIVEA淡斑煥白系列上市發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭雪芙為了美白代言特地飛回台灣。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女星郭雪芙今（18日）一身亮白出席保養新品發表會，她分享自己特地為此活動，從倫敦飛回台灣來參與，她說道：「這次很開心可以和妮維雅合作，而這次推出美白系列名稱是L630，而我的生日也是630，對我而言這是一組很幸運的號碼，這次的代言有種命中注定的概念。」

整個人亮到發光的雪芙表示，自己從小就很在意美白，但是因為以前肌膚比較不穩定，每次只要一加強美白，臉上就會冒出一顆一顆的東西，所以就有點不敢美白，開始著重保濕這塊，但是用了這款產品以後，即便是敏感的肌膚也不會感到不適，也能感受自己在意的痘疤或是暗沉都慢慢改善，所以自己非常喜歡。

▲▼郭雪芙出席NIVEA淡斑煥白系列上市發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭雪芙笑認倫敦遊學已噴百萬，回台工作為賺錢。

她也加碼分享，私下的保養方式很簡單，臉部清潔之後，全臉會使用淡斑精華按摩，接著使用亮眼霜，針對膚色不均的地方，再用淡斑精華加強一次，最後抹上封白霜，美白抗老一次完成。

被問及倫敦遊學是否有收穫？她則笑回：「自己背了很多單字，因為也離開學生時期好長一段時間，自己的英文程度是看得懂、也會讀，但是不敢和人交談，但是因為去上學之後，只能用英文溝通，覺得自己真的好像進步了，當然除了唸書以外，也有偷閒和同學到處走走，雖然臉上沒畫什麼妝，但在路上也有碰到台灣的粉絲跑來合照，這時只能不好意思的和外國同學解釋自己是藝人。」

關鍵字：

郭雪芙, 保養, 美白, 倫敦遊學, 新品

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