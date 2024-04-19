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環球母親節滿3千送490　LINE FRIENDS滿額禮500元就可換

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▲環球購物中心母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

▲環球購物中心母親節檔期優惠串連LINE FRIENDS萌翻天啦。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

環球購物中心Global Mall近期公開母親節檔期優惠，刷GMpay綁定Global Mall聯名卡消費滿3,000元，最高贈800點再加上250元電子商品禮券，價值達490元，此外也祭出超可愛的LINE FRIENDS會員禮，針對4／18之後加入的新會員，消費滿500元就可換透明袋便條組。

▲環球購物中心母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

Global Mall於4／18至5／12展開的母親節檔期「Lovely Mother's Day」，特別以粉紅獻愛為主軸，推出「粉漾禮品展」線上線下集結百大品牌推粉紅小家電、蛋糕、化妝保養品、服飾配件優惠7折起，本檔期針對行動支付回饋再加碼，新北中和、桃園A8、A19及屏東市刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，消費滿3,000元，最高贈800點（100點可折抵30元，等同240元），再加上250元抵用券。

針對板橋車站、南港車站、新左營車站及林口A9的車站店型，則推低門檻回饋，刷GMpay消費滿688元送100元抵用券。同時全台八店會員可享不限金額刷GMpay消費，可抽2,000元環球Online購物金，因應高單家電、健康器材、珠寶之採購需求，新北中和再加碼推指定專門店當日單筆消費滿1萬元，送1,000元電子商品禮券；滿10萬元最高可享12,000元回饋。

▲環球購物中心母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

業者表示，迎接母親節來到，也在店內打造LINE FRIENDS母親節三大限定主題佈景，跟著熊大與兔兔獻上母親節祝福小卡，或是與熊大、兔兔及莎莉發射層層堆疊的愛心，宛如獻上母親節蛋糕般的十足甜蜜感，與媽媽一起賣萌，讓消費者能帶著媽媽留下歡樂美好的照片。

▲環球購物中心母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

母親節檔期也規劃了「LINE FRIENDS限定會員禮」，刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,000元，可兌換「LINE FRIENDS馨意滿分化妝包」；5／2至5／5會員當日累計消費滿2,000元，可兌換「LINE FRIENDS馨意長存保冷袋」；針對新會員也加碼推4月18日至5月12日期間加入，憑當日單筆消費滿500元之發票，可兌換「LINE FRIENDS 人氣明星限量馨意傳遞便條組」。

▲新北百貨母親節檔期優惠。（圖／各業者提供）

▲板橋大遠百Longchamp以全新面貌登場。（圖／各業者提供）

板橋大遠百母親節檔期從4／25至5／14，推百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券，國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券，保健器材單筆滿5,000元送500元抵用券，大家電單筆滿1萬送1,000元抵用券。另HAPPY GO Pay全館當日單筆刷5,000元送200元抵用券、當日單筆刷3萬元送1,000元。另柏橋中山店也針對會員再加碼，持遠百APP於女男童裝、家用部門，單筆消費滿15,000元加送300元抵用券。

▲新北百貨母親節檔期優惠。（圖／各業者提供）

▲INNISFREE首度快閃宏匯廣場，母親節推出獨家寒蘭高效組，原價4,422元，特價3,249元。

新莊宏匯廣場從4／18至4／28期間，首11日會員限定全館百貨服飾累計滿3,000元送300元抵用券，名品、大家電、健康器材、3C單筆滿1萬元送600元抵用券，宏匯聯名卡再加碼贈100元抵用券；4／29至5／15期間，會員全館百貨服飾累計滿3,000元送200元抵用券，名品、大家電、健康器材、3C單筆滿1萬元送500元抵用券。此外全館累計滿3,000元即可參加價值158,800元FUJI-雙AI摩術椅、伊萊克斯清潔家電、淨研美容水飛梭體驗抽獎。

▲新北百貨母親節檔期優惠。（圖／各業者提供）▲新北百貨母親節檔期優惠。（圖／各業者提供）

▲宏匯廣場en-suey-夏季清爽的休閒風條紋套裝，原價8,960元，特價6,400元；Beutii主動式AI自潔掃拖旗艦機，原價59,000元，特價30,680元。

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