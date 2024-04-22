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上班好煩？「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱

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記者曾怡嘉／綜合報導

不少人都有著周一症候群，這樣沉重的心情，往往從周日晚上蠢蠢欲動，你是不是也不想上班、上學，好想逃離這一切？以下這些方法幫助你轉換心態，正向迎接一周的開端，讓你周一不憂鬱。

▲▼「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 。（圖／Unsplash）

▲列出本周待辦事項。（圖／Unsplash，以下同）

#設定目標與計畫

與其心煩意亂，倒不如為自己設立一周的目標和計畫，這個目標不需要很大，讓你在一周開始感到動力與目標感。

#培養積極思考

一股腦的負面情緒，只會讓心情變得更糟，請試著將注意力轉移到正面事物上，感激身邊的美好事物，並將負面想法轉化為積極的學習和成長機會。

▲▼「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 。（圖／Unsplash）

▲均衡飲食幫助維持好的體魄。

#保持健康生活方式

即使千百個不願意，也要面對星期一，這時候維持健康的飲食、充足的睡眠和適量的運動是很重要的，可以幫助你提高精神狀態和抵抗壓力的能力。

#向家人和好友傾訴

當心情欠佳時，建立支持系統是必要的，這時不妨將心裡的話說出來，與家人、朋友或是同事交流，分享彼此的感受和挑戰，並得到支持和鼓勵。

▲▼「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 。（圖／Unsplash）

▲給自己休個假，讓忙碌工作之餘有個盼望。

#尋找喜悅和樂趣

在工作或學習之外，保留時間做一些讓自己快樂的事情，例如閱讀、運動、旅行或與摯愛的人共度時光。

關鍵字：

心情、周一症候群、正向思考、生活方式、壓力

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