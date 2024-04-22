送到心坎裡！2024最新調查「母親節最想收到禮物」Top 3

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著母親節越來越逼近，為人子女都想要買份禮物表達心意，絞盡腦汁還是猜不準媽媽的喜好，日前屈臣氏公布母親節媽媽最期待收到禮物排名Top 3，冠軍由護膚保養品拿下，第二、三名分別為家電和保健食品，跟著送禮就不怕踩雷！

#第1名「護膚保養品」

保持青春亮麗的肌膚狀態是全齡媽媽的共同追求，根據屈臣氏LINE官方帳號好友調查統計，護膚保養品獲選媽媽們欽點母親節夢幻禮物TOP 1，得到超過3成媽媽的青睞，還沒想好今年母親節禮物要送什麼，不妨挑一套適合媽媽的護膚保養品吧！

#第2名 「小家電」

除了保養美麗肌膚，忙於日常的媽媽們同樣重視家人生活品質，無論是改善環境空氣、簡單做出美味料理或是放鬆一日疲勞，可以事半功倍提升生活品質的小家電都是媽媽們最愛禮物。根據調查結果，僅次護膚保養品的夢幻禮物清單TOP 2為小家電，超過2成的媽媽希望收到小家電作為母親節禮物，其中8成為20到49歲的媽媽，可見年輕媽媽們最期待透過便利家電實現優質生活

#第3名 健康商品

有健康的身體狀態才能盡情享受生活，調查結果指出，2024最熱門的母親節禮物選項非健康商品莫屬，不僅是媽媽們心目中夢幻清單第三名，更有近4成網友表示將送媽媽健康商品，同時更是超過半數男性消費者的禮物首選，可見無關性別與年齡，守護媽媽健康都是孩子眼中最重要的大事。