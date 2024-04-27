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春夏漁夫帽、高跟鞋都有雛菊細節　清新風格的搭配好幫手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

春日來臨，擁有印花細節的單品是造型上不錯的選擇，此次整理了各種有著「雛菊」印花的單品，無論是清新活力或靜謐優雅都能夠成為春夏風格中的搭配好幫手！

漁夫帽是男女春夏造型中的必備單品，能夠修飾臉型的特質深得人心，本季推薦選擇帶有鐘型輪廓的帽型，搭配優雅的雛菊細節，讓你的春日造型更具重點！

▲Coach 雛菊圖樣鉤針漁夫帽，NT$7,500。

春夏之際，長夾是時髦女生的愛用款式，無論是出門拿在手上，或是旅行時放在包包內，搭配多夾層的設計，具備高實用性是其受歡迎的主因！

▲Coach 花卉印花拉鍊皮夾，NT$12,800。

無論假日還是工作，托特包都是出門的好選擇，能夠裝載足夠日常用品的特質，讓這項單品永遠不會退流行。

▲Coach 花卉印花托特手袋，NT$12,800。

隨著天氣轉熱，要在造型中穿出層次感，背心類的單品無論是搭在襯衫或是短袖上衣外，都能輕鬆營造層次感，讓造型更完整。

▲MSGM 雛菊印花西裝背心，NT$14,300。

在衣櫃中必備的牛津襯衫上搭配具分量感的雛菊花朵，讓較具正式感的襯衫多了分活力氛圍，單穿就很有型。

▲MSGM 立體雛菊貼花襯衫，NT$15,800。

丹寧襯衫是造型中不會出錯的選擇，搭配上優雅的雛菊印花讓造型更多變，一年四季都能夠穿著，實用與時髦兼具！

▲MSGM 雛菊緹花牛仔襯衫，NT$17,800。

今年火熱的穆勒鞋型搭配上可愛的雛菊細節，涼水透氣的特質在春夏穿著讓人感到舒適，好穿脫的特性兼具實用性質。

▲Manolo Blahnik 蕾絲雛菊平底穆勒鞋，NT$31,800。

除了平底鞋的款式，也有著雛菊搭配高跟鞋的樣式，出席正式場合也適合，蕾絲細節彰顯優雅氣息！

▲Manolo Blahnik 蕾絲雛菊高跟鞋，NT$38,800。

灰色調搭配雛菊細節的刺繡平底鞋，無論是春夏單穿，或是秋冬搭配長襪都能展現不同造型。

▲Manolo Blahnik 雛菊刺繡平底鞋，NT$32,800。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雛菊

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