fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「芒果特調」只有一間喝得到　人魚隨行杯美美上市

>

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

▲星巴克最新康橋門市登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在地首間以星巴克女神外觀意象延伸打造的「星巴克康橋門市」，4／20隨統一台南最新複合式賣場Par K* Avenue開幕，主打華麗帶點復古的氛圍，以典雅金與磨石地板打造摩登挑高空間。店內還推出獨家飲品，結合在地台南的芒果以無酒精雞尾酒式的概念打造，而女神元素自然也降臨在首賣商品上，波光粼粼與人魚鱗片造型，白色與綠色的搭配讓夏天點綴一筆浪漫之風。

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

康橋門市外觀以璀璨金屬板面材為主體，搭配外掛的金屬沖孔板造型，營造如同礁岩海灣般的流動線條，也象徵是屬於美人魚的場域，藝術牆面設計請在地藝術家LEHO手繪，以女神及令人振奮的綠洲為主題，漸層渲染效果搭配台灣山景及咖啡農埸的線條作為背景，整體空間呈現出清新帶點華麗的味道，讓人可稍微想像之後在信義區登場的千坪旗艦店風格。

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

康橋門市也推出與在地連結的飲品「星巴克康橋之戀冷萃特調」，以台南盛產的芒果為靈感，以無酒精雞尾酒形式打造，加入芒果吉利、雙果果汁與青茶基底相互融合，軟滑香甜吉利丁讓整體飲品，在清新中具有果香層次，最後以冷萃咖啡柑橘濃郁尾韻收尾。

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

此外，該門市也推出三支首賣杯款，包括有海洋波浪的立體藝術線條的「波光粼粼馬克杯」，搭配金屬章和真金手繪把手，優雅精緻；大容量「24OZScale粼粼TOGO冷水杯」，杯身呈現珍珠母貝質感效果，搭配立體人魚鱗片造型和漸層綠，帶出細膩質感；「波光靜美不鏽鋼杯」杯身海洋波浪立體線條，再以雅致的磨石紋點綴，各有風情。

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

業者表示，4／26至4／28期間，在指定時段上午11點至晚上8點，購買兩杯特大杯冰熱口味皆一致的星巴克康橋之戀冷萃特調、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾，其中一杯由星巴克招待。4／23至5／20期間，原價購買星巴克康橋特色商品，即可享兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

臺虎精釀位於微風信義國泰置地廣場一樓的「N.S.F.W.」Not Safe For Work門店，近期以咖啡廳為主題，推出宇治抹茶系列，包括「抹茶拿鐵」、「抹茶拿鐵咖啡」與「青檸抹茶」，並加碼隱藏版「抹茶巴斯克」甜點，茶韻加上巴斯克蛋糕特有的奶香，可輕鬆加分午後時光，單品售價120元至185元。

▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）▲星巴克、臺虎新飲。（圖／業者提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

最讓人看不透的4大星座！Top 1性格善變像個謎　行事不按牌理出牌

今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

今年最流行的「半身裙」穿搭　混搭T恤、雪紡上衣美出新高度

恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情

恐怖情人4大特徵！「中了一個就要小心」遠離有毒的愛情

上班好煩？「5個方法」教你正向思考，周一不憂鬱 羅志祥逛遍愛馬仕店　拎超過600萬「包王」得意收藏兩面牆 送到心坎裡！2024最新調查「母親節最想收到禮物」Top 3 營養師教「凍卵前必吃」8種食物！3個月前開始調理　提升卵子品質 「最聽老婆話」的3大星座男！Top 1寵妻無極限　什麼都給太太管 林俊傑一身黑全是奢華精品　罕見柏金包、逾6000萬超薄錶伴遊 Lisa熱褲配LV長靴又帥又辣　逆天美腿音樂節吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面