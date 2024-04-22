星巴克「芒果特調」只有一間喝得到　人魚隨行杯美美上市

▲星巴克最新康橋門市登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在地首間以星巴克女神外觀意象延伸打造的「星巴克康橋門市」，4／20隨統一台南最新複合式賣場Par K* Avenue開幕，主打華麗帶點復古的氛圍，以典雅金與磨石地板打造摩登挑高空間。店內還推出獨家飲品，結合在地台南的芒果以無酒精雞尾酒式的概念打造，而女神元素自然也降臨在首賣商品上，波光粼粼與人魚鱗片造型，白色與綠色的搭配讓夏天點綴一筆浪漫之風。

康橋門市外觀以璀璨金屬板面材為主體，搭配外掛的金屬沖孔板造型，營造如同礁岩海灣般的流動線條，也象徵是屬於美人魚的場域，藝術牆面設計請在地藝術家LEHO手繪，以女神及令人振奮的綠洲為主題，漸層渲染效果搭配台灣山景及咖啡農埸的線條作為背景，整體空間呈現出清新帶點華麗的味道，讓人可稍微想像之後在信義區登場的千坪旗艦店風格。

康橋門市也推出與在地連結的飲品「星巴克康橋之戀冷萃特調」，以台南盛產的芒果為靈感，以無酒精雞尾酒形式打造，加入芒果吉利、雙果果汁與青茶基底相互融合，軟滑香甜吉利丁讓整體飲品，在清新中具有果香層次，最後以冷萃咖啡柑橘濃郁尾韻收尾。

此外，該門市也推出三支首賣杯款，包括有海洋波浪的立體藝術線條的「波光粼粼馬克杯」，搭配金屬章和真金手繪把手，優雅精緻；大容量「24OZScale粼粼TOGO冷水杯」，杯身呈現珍珠母貝質感效果，搭配立體人魚鱗片造型和漸層綠，帶出細膩質感；「波光靜美不鏽鋼杯」杯身海洋波浪立體線條，再以雅致的磨石紋點綴，各有風情。

業者表示，4／26至4／28期間，在指定時段上午11點至晚上8點，購買兩杯特大杯冰熱口味皆一致的星巴克康橋之戀冷萃特調、氮氣冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡歐蕾，其中一杯由星巴克招待。4／23至5／20期間，原價購買星巴克康橋特色商品，即可享兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

臺虎精釀位於微風信義國泰置地廣場一樓的「N.S.F.W.」Not Safe For Work門店，近期以咖啡廳為主題，推出宇治抹茶系列，包括「抹茶拿鐵」、「抹茶拿鐵咖啡」與「青檸抹茶」，並加碼隱藏版「抹茶巴斯克」甜點，茶韻加上巴斯克蛋糕特有的奶香，可輕鬆加分午後時光，單品售價120元至185元。