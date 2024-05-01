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天后闆妹打破框架品牌升級　BESSIE’U凝聚光專利發表受關注

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▲天后闆妹22日舉辦了旗下品牌BESSIE’U發表會，打破傳統框架完美升級，凝聚光系列產品，運用了獨創全球的專利載體「植密素」，現場才宣布開放預購，線上人氣隨即爆棚，受到粉絲熱烈支持。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

知名創業家天后闆妹在22日直播中，進行了旗下品牌BESSIE’U發表會，一向以陽光正面形象深植人心的闆妹，勇於追求創新與改變，在直播中也為粉絲帶來了好消息。闆妹提到，「BESSIE’U前身是BESSIE LADY，會有這次的升級與轉變是因為LADY這個字，如果只看字面很容易就被侷限了，讓品牌看似僅針對女生，然而無論男性或女性，愛自己早已是打破框架不分性別的，所以後來就將LADY捨棄改為U，而這個U就是YOU，這個『你』可以是女生的『妳』，也可以是男生的『你』，同時也代表著對品牌及消費者的承諾。」

▲業配天后闆妹出機,凝聚光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲天后闆妹一手打造的保養品牌BESSIE’U凝聚光系列，預購前不少粉絲就已經狂敲碗，詢問熱度高。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

天后闆妹一手創辦的保養品牌，從內而外完美升級，BESSIE’U凝聚光系列包含隔離乳、精華液、乳霜等，介紹到其中的專利成分，更是讓所有粉絲為之驚豔。闆妹說，「這個新成份的升級並不是只是研發調配或濃度的提高等等，全系列運用獨創全球的專利載體『植密素』，聚光內化科技更是擁有專利發明證號。大家應該都有耳聞過外泌體，它現在廣泛的被使用在醫學及許多領域上，而透過這個獨家載體，可以讓外泌體更加的穩固，並且更迅速與精準的到達皮膚所需要的位置。」

▲業配天后闆妹出機,凝聚光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲BESSIE’U凝聚光全系列產品，運用獨創全球的專利載體植密素，助效果可以更迅速與精準。

直播現場才開放預購人氣瞬間爆棚，人潮持續刷滿整個螢幕，闆妹也向粉絲們分享了令人期待的品牌動向。闆妹提到，「BESSIE’U是我們旗下的一個品牌，主要針對凝聚光的系列保養品，同時還有一些周邊的保健食品。我從開始直播創業，到現在也已經邁向7個年頭，感謝粉絲們的支持與陪伴，品牌也來到了一個里程碑；公司在未來也持續有設店和設點的規劃，還有通路的擴大與鋪陳；再來不少粉絲關心的上市上櫃計畫，我們也正在做相關的準備。」

▲業配天后闆妹出機,凝聚光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲業配天后闆妹出機,凝聚光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲直播現場才宣布開放預購，訂購人潮持續湧入，刷滿整個螢幕不間斷。

闆妹進一步補充，「BESSIE’U除了官網以外，之後我們在星馬地區也會設點，以及有自己的工作室和倉庫，還會有實體的通路和大家見面，可以一起期待！」突破性別框架，訴求自我精神BESSIE’U期盼與你，如同凝聚光一樣，由內而外散發自信光芒。

關鍵字：

天后闆妹, BESSIE’U, 凝聚光

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