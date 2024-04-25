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5款眼鏡款式秒變小臉女神　冷茶色鏡框、黑色大框超修飾臉型

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文／美人圈

眼鏡不僅僅是視力矯正的工具，更是一種時尚配件，能夠為你的形象增色不少。無論是工作、休閒還是社交場合，一副適合的鏡框都能讓你更自信、更時尚。本次小編要來推薦5款「最顯臉小」眼鏡款式，這些鏡框戴上秒變顯臉小神器，簡直素顏必備！

時髦好搭配眼鏡款式推薦

冷茶色鏡框眼鏡

早八人必備的鏡框就是這款！冷茶色在臉上很顯白，如果已經有很多副黑框眼鏡的話，不妨考慮試試看冷茶色！一路從夏天戴到秋冬也超適合，大框造型也很顯臉小！

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲冷茶色在臉上很顯白。（圖／IG@jenaissante、小紅書@LIKEYE）

黑色大框眼鏡

黑色大框眼鏡絕對是入門必備！百搭的黑色鏡框各種膚色都適合，大鏡框可以很好修飾圓臉，素顏時戴著棒球帽、口罩再配上黑色方框眼鏡，看起來也不會邋遢；圓臉則建議選擇方框款式，不僅非常修飾臉型、拍照也超好看！

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲黑色大框眼鏡絕對是入門必備。（圖／IG@rooosyzh09）

透明鏡框眼鏡

想走韓系小姐姐風格的挑選透明鏡框就對了，透明框戴起來超顯白，素顏戴也很好看！適合天生膚況比較好的人配戴，看起來會整體很乾淨清透，也特別適合夏天！

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲透明鏡框戴起來超顯白。（圖／小紅書@小羊慌慌、小張楊）

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲韓系小姐姐風必備透明鏡框。（圖／IG @kieunse）

金色圓框眼鏡

這款很適合大學生，或是平常穿搭走學院風的人，這款戴上去超減齡，金屬鏡框也很不挑人，不管男生或女生適合！輕盈的細框也很適合長時間配戴，讓你在保持視力正常的同時，也能擁有極佳的舒適感。

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲金屬鏡框男生女生都適合。（圖／小紅書@捕鏡小阿姨）

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲Jennie、太妍。（圖／IG@jennierubyjane、@taeyeon_ss）

無鏡框眼鏡

這款BLACKPINK的Jennie有配戴過，無鏡框眼鏡駕馭程度比較高，有點挑戰性。平常穿衣風格是辣妹風的人可以嘗試，無鏡框眼鏡戴起來純欲感十足，玫瑰金色款戴起來會更顯白。

▲眼鏡 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲無鏡框眼鏡戴起來純欲感十足。（圖／小紅書@COCOSUNNY）

延伸閱讀

2023「透明膠框眼鏡」穿搭推薦！修容顯瘦又時尚，休閒、正裝都百搭！

不同臉型怎麼挑墨鏡？圓臉這樣挑鏡框超顯瘦，同場加映2022人氣墨鏡/太陽眼鏡推薦！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 眼鏡

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