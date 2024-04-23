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林心如想把幸運傳給下一代　被8字珠寶收服

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▲▼張軒睿,林心如與鳳小岳出席FRED 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲張軒睿（左起）、林心如與鳳小岳一同出席FRED Diamond Towers精品店開幕活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED前進台北東區，進駐新光三越Diamond Towers開設精品店，今由《華燈初上》演員林心如、鳳小岳與張軒睿共同揭幕，兩位男星對於品牌的中性風格珠寶愛不釋手，佩戴Chance Infinie高級珠寶亮相的林心如，則想為女兒小海豚挑珠寶作為傳家寶，特別中意8字圖案又代表無限符號的戒指，她說：「想把幸運傳下去。」媽媽疼愛女兒的心意表露無遺。

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲FRED進駐台北東區，於新光三越Diamond Towers開設精品店。（圖／FRED提供，以下同）

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲林心如佩戴FRED「Chance Infinie Crazy8」系列手鍊，18K玫瑰金鑲嵌紅碧璽及鑽石。

全新FRED新光三越Diamond Towers精品店佔地逾23坪，櫥窗採用地中海風格的拱門設計，外牆和內部均以玫瑰金棕櫚樹圖案裝飾，巧妙展現法國蔚藍海岸風情；店內則完整呈現全系列商品，包括林心如所佩戴的8字造型Chance Infinie」系列、愛心圖案的Pretty Woman系列，以及1966年推出、最具標誌性設計的航海纜繩造型Force 10系列珠寶，時尚男女在此都能覓得充滿活力、完美融入日常穿搭的款式。

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴上FRED以數字8為靈感創作的「Chance Infinie」系列鑽石項鍊與耳環。

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴FRED Pretty Woman心型珠寶，完美演繹「The Sunshine Jeweler陽光珠寶商」的品牌精神。

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲誕生於1966年「Force 10」系列手環是FRED標誌性設計。

與FRED同屬LVMH集團的寶格麗（BULGARI），則以大膽繽紛的彩色寶石珠寶聞名，日前林志玲出席第14屆北京國際電影節頒獎典禮，即選戴寶格麗粉嫩色調的全套珠寶搭配蓬裙禮服亮相，當天她戴上鑲嵌8顆橢圓形切割孔賽石、8顆圓形切割鑽石、8顆圓形切割祖母綠與密鑲鑽石的手環、同套的耳環以及35.27克拉孔賽石戒指，甜美色系襯托她的優雅氣質。

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲林志玲日前戴寶格麗高級珠寶出席第14屆北京國際電影節頒獎典禮。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲林志玲戴的寶格麗手環鑲嵌8顆橢圓形切割孔賽石、8顆圓形切割鑽石、8顆圓形切割祖母綠與密鑲鑽石。

▲▼ FRED,BULGARI 。（圖／公關照）

▲林志玲配成套的寶格麗耳環鑲有2顆梨形切割孔賽石、2顆枕形切割帕拉伊巴碧璽、2顆祖母綠圓珠與密鑲鑽石。

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關鍵字：

林心如, 鳳小岳, 張軒睿, FRED, 林志玲, BULGARI, 寶格麗

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