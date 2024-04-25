fb ig video ETtoday search mobile

RICHARD MILLE RM 17-02陀飛輪錶生力軍報到　創新技術完美結晶

>

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE新款白色Quartz TPT®石英纖維材質RM 17-02陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

時尚中心／台北報導

勇於挑戰並開創新局的RICHARD MILLE，靈活運用嶄新材質和色彩組合，並在機芯研發力求突破，成功塑造「品牌新經典」，於2022年推出白色陶瓷和藍色陶瓷材質各限量30只的RM 17-02陀飛輪腕錶。今年再為收藏家獻驚喜，發表白色Quartz TPT®石英纖維錶殼的RM 17-02陀飛輪腕錶，是高科技材質與精密機械機芯的完美結晶。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE白色Quartz TPT®石英纖維材質RM 17-02陀飛輪腕錶是創新技術的完美結晶。

RICHARD MILLE自創立以來始終秉持遵循傳統瑞士製錶文化，同時也力求機械創新的品牌精神，走在錶界先鋒地位，每只錶由裡而外都經過經驗純熟的製錶師以嚴謹態度悉心打造。以新款白色Quartz TPT®石英纖維錶殼的RM 17-02陀飛輪腕錶為例，Quartz TPT® 石英纖維從二氧化矽分離出細絲，再平行排成厚度不超過45微米的薄層，並浸泡在專為品牌開發的獨家彩色樹脂中，每種顏色都經過1至3年精心調製與開發而成，最後由特殊機器交織，使得每層薄層以45度角方向交錯堆疊，得以成就此品牌專屬材質。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲透明底蓋設計則讓RM17-02手動上鍊超薄陀飛輪機芯一覽無遺。

RM 17-02陀飛輪腕錶的錶盤與透明底蓋，則透出RICHARD MILLE精心研發的RM17-02手動上鍊超薄陀飛輪機芯，機芯厚度僅4.65mm，其搭載的扭矩限制錶冠以特殊的齒輪阻斷安全機制，能避免機芯因過度上鍊而對主發條和上鍊系統造成的壓力及損壞，展現品牌對工藝的講究。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE每款錶殼經過精密計算、組裝達到完美境界。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲經驗純熟的製錶師手工修飾錶殼。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE製錶師以嚴謹態度悉心製作每只錶。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲車削工坊製作的機輪、發條盒蓋、齒輪組、螺絲等精細零件。

從2022年發布的白色陶瓷和藍色陶瓷RM 17-02陀飛輪腕錶，到近期最新的白色Quartz TPT®石英纖維錶款，均完美彰顯RICHARD MILLE內外兼備的設計，同時複雜功能也講求實用性，設有原理類似汽車變速排檔箱的功能指示器，當錶冠拉出時，可以藉由功能指示器得知錶冠處於上鍊（W）、空檔（N）或手動調時（H）檔位，各項功能一目了然，在精緻機械機芯與大膽前衛美學間尋得完美平衡。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE曾於2022年推出藍色陶瓷材質的RM 17-02陀飛輪錶。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE於2022年發表的白色陶瓷款RM 17-02陀飛輪錶。

關鍵字：

RICHARD MILLE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

咖啡喝對好處多！營養師教「健康喝咖啡」先避免3件事 《不夠善良的我們》夯爆！蔡健雅〈芬蘭距離〉描述人的寂寞與渴望 5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡 對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球 5個習慣幫生活紓壓　從「包包只放10件物品」開始 汶萊「亞洲最帥王子」狂愛「錶王」有洋蔥　面盤繪有家鄉地圖 CROCS首聯名品客洋芋片「鬍子洞洞鞋」萌翻！Onitsuka Tiger推質感涼鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面