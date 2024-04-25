RICHARD MILLE RM 17-02陀飛輪錶生力軍報到　創新技術完美結晶

▲RICHARD MILLE新款白色Quartz TPT®石英纖維材質RM 17-02陀飛輪腕錶。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

時尚中心／台北報導

勇於挑戰並開創新局的RICHARD MILLE，靈活運用嶄新材質和色彩組合，並在機芯研發力求突破，成功塑造「品牌新經典」，於2022年推出白色陶瓷和藍色陶瓷材質各限量30只的RM 17-02陀飛輪腕錶。今年再為收藏家獻驚喜，發表白色Quartz TPT®石英纖維錶殼的RM 17-02陀飛輪腕錶，是高科技材質與精密機械機芯的完美結晶。





▲RICHARD MILLE白色Quartz TPT®石英纖維材質RM 17-02陀飛輪腕錶是創新技術的完美結晶。

RICHARD MILLE自創立以來始終秉持遵循傳統瑞士製錶文化，同時也力求機械創新的品牌精神，走在錶界先鋒地位，每只錶由裡而外都經過經驗純熟的製錶師以嚴謹態度悉心打造。以新款白色Quartz TPT®石英纖維錶殼的RM 17-02陀飛輪腕錶為例，Quartz TPT® 石英纖維從二氧化矽分離出細絲，再平行排成厚度不超過45微米的薄層，並浸泡在專為品牌開發的獨家彩色樹脂中，每種顏色都經過1至3年精心調製與開發而成，最後由特殊機器交織，使得每層薄層以45度角方向交錯堆疊，得以成就此品牌專屬材質。





▲透明底蓋設計則讓RM17-02手動上鍊超薄陀飛輪機芯一覽無遺。

RM 17-02陀飛輪腕錶的錶盤與透明底蓋，則透出RICHARD MILLE精心研發的RM17-02手動上鍊超薄陀飛輪機芯，機芯厚度僅4.65mm，其搭載的扭矩限制錶冠以特殊的齒輪阻斷安全機制，能避免機芯因過度上鍊而對主發條和上鍊系統造成的壓力及損壞，展現品牌對工藝的講究。





▲RICHARD MILLE每款錶殼經過精密計算、組裝達到完美境界。





▲經驗純熟的製錶師手工修飾錶殼。





▲RICHARD MILLE製錶師以嚴謹態度悉心製作每只錶。





▲車削工坊製作的機輪、發條盒蓋、齒輪組、螺絲等精細零件。

從2022年發布的白色陶瓷和藍色陶瓷RM 17-02陀飛輪腕錶，到近期最新的白色Quartz TPT®石英纖維錶款，均完美彰顯RICHARD MILLE內外兼備的設計，同時複雜功能也講求實用性，設有原理類似汽車變速排檔箱的功能指示器，當錶冠拉出時，可以藉由功能指示器得知錶冠處於上鍊（W）、空檔（N）或手動調時（H）檔位，各項功能一目了然，在精緻機械機芯與大膽前衛美學間尋得完美平衡。





▲RICHARD MILLE曾於2022年推出藍色陶瓷材質的RM 17-02陀飛輪錶。





▲RICHARD MILLE於2022年發表的白色陶瓷款RM 17-02陀飛輪錶。