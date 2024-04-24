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FENDI在鑽石塔開了兩層樓絕美新店！水晶鑽扣Peekaboo包限量獨賣

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記者鮑璿安／台北報導

東區新地標新光三越Diamond Towers更加熱鬧了！FENDI宣布進駐並開設台北市首間兩層樓精品店，不光店裝展現上乘工藝之美，佔地約 250 平方公尺，陳列有全系列女士時裝、皮革製品、配飾、鞋履等商品，更帶來了店內獨家單品鑲有特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案的 Peekaboo 包款，為顧客打造奢華購物體驗。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Diamond Towers全新女裝精品店延續雅緻的設計語言。（圖／品牌提供）

FENDI Diamond Towers全新女裝精品店延續雅緻的設計語言，選用香檳色為主色調，店內牆面自古羅馬建築中汲取靈感，加入古典大理石拱門，構建羅馬這座永恆之城的奢華意涵。同時也引進FENDI Casa 家具，涵蓋凳子和鏡面桌子，由義大利玻璃工坊特別訂製、以羅馬噴泉水波紋為概念打造的玻璃牆，展示著 FENDI 各款精美鞋履，為空間陳設增添視覺重點，細節中散發靜謐氣質，無不透露品牌的精湛工藝。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 為經典之作Peekaboo鑲入特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案。（圖／品牌提供）

時尚迷不可錯過的獨家包款，FENDI 為經典之作Peekaboo鑲入特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案，閃耀著迷人光澤感，上身便能立刻點亮全身造型，共有黑、藍、灰三色可挑選。

更多新店登場

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。

關鍵字：

FENDI, 新光三越, DiamondTowers, 羅馬, 精品

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