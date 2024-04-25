許富凱送媽媽金戒指被嫌輕　保險首選CITIZEN櫻花錶

▲金曲歌王許富凱出席CITIZEN女錶春季發表會，替媽媽尋覓母親節禮物。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表2024女錶春季新品櫻花限定機械女錶，二度邀請金曲歌王許富凱站台，他藉機為媽媽與姊姊選定新錶，讓她們能配成「母女錶」，孝順的他預計送上的母親節大禮不僅於此，6月還將帶媽媽到日本旅遊，問及曾送過媽媽什麼禮物被打槍？他大笑說：「曾送她一枚金戒指上面鑲有愛心形狀的紅寶石，被她嫌金子輕，叫我去換重一點的純金回來！」





▲CITIZEN櫻花限定機械錶PC1017-70Y，19,800元。





▲CITIZEN櫻花限定機械錶PC1017-70Y附粉櫻色環保材質錶帶供替換。

是否因踩雷經驗，從此不敢再自己挑禮物送媽媽？許富凱幽默回應：「她會挑很貴的，我還是自己去買就好。」CITIZEN以櫻花為設計靈感的兩款新作即是母親節的完美禮物，面盤均開設櫻花造型窗顯露機芯，當中PC1017-70Y以月光盈滿下的櫻花為設計，面盤正中央採用珍珠感白蝶貝錶盤詮釋月光，周圍漸層的粉蝶貝上以細緻線條與象徵花蕊的3至9點鐘精緻時標及1顆水晶，創造出櫻花盛開的美景，附粉櫻色環保材質錶帶可供替換；另一款PR1044-87Y腕錶面盤也採相同設計概念，但尺寸較小且是雙色錶帶，滿足喜愛小巧錶款的女性。





▲CITIZEN櫻花限定機械錶PR1044-87Y面盤採漸層色設計，17,800元。

Swatch則攜手《辛普森家庭》（The Simpsons），創作讓媽媽會心一笑的俏皮錶款，以劇中總是保護家人的媽媽美枝（Marge Simpson）為面盤上主角，露出驕傲又自豪的表情，錶帶上裝飾她3個孩子霸子（Bart）、花枝（Lisa）與奶嘴（Maggie）圖案，吸著奶嘴的小娃兒還手持愛心氣球向媽媽獻愛，可愛極了。





▲Swatch攜手《辛普森家庭》創作BEST. MOM. EVER.腕錶，3,100元。（圖／Swatch提供）