超準心測！ 你想變成哪隻貓？秒測你的「心理年齡」

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人在意外貌與打扮，越來越看不出實際年齡，那麼你知道你的心理年齡嗎？《小紅書》上有個超準心理測驗，一張圖就能看出你的心裡的小孩是幾歲。

#如果可以，你想要成為下面的哪隻貓咪呢？

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.橘貓



B.花貓



C.白貓



D.黑貓

------（下為完整解析）



#選擇A.橘貓的你

你的心理年齡為20歲。橘色的貓咪的毛色鮮艷，看起來充滿活力，想要成為橘貓，代表你有著熱情活潑的性格，敢衝敢試，為了追求目標，總願意大膽地去嘗試，即便犯錯也無妨。

#選擇B.花貓的你

你的心理年齡為80歲。你的心理年齡比實際年齡成熟的多，你屬於思考型，什麼事情都傾向能深思熟慮，做出最好的決定，遇到任何狀況，你也能處變不驚，你心智成熟，沒有什麼能嚇著你，因為你早已做好最壞的打算，一切都在你的控制中。

#選擇C.白貓的你

你的心理年齡為10歲。白色貓咪象徵著純潔與單純，會想要成為白貓，代表你有著一顆不被世俗玷汙的心，無論你實際年齡幾歲，你的內心就像個兒童，對一切充滿好奇，你很渴望得到他人認可，外面的一切風吹草動都有可能會擊潰你。

#選擇D.黑貓的你

你的心理年齡為50歲。黑貓象徵著冷靜與世故，代表你已經過一些大風大浪，內心已足夠強大，你認定的事情不太容易改變，即便外界也影響不了你，你有著自己的步伐與方向。