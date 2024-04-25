fb ig video ETtoday search mobile

超準心測！ 你想變成哪隻貓？秒測你的「心理年齡」

>

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人在意外貌與打扮，越來越看不出實際年齡，那麼你知道你的心理年齡嗎？《小紅書》上有個超準心理測驗，一張圖就能看出你的心裡的小孩是幾歲。

#如果可以，你想要成為下面的哪隻貓咪呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.橘貓

B.花貓

C.白貓

D.黑

------（下為完整解析）


#選擇A.橘貓的你

你的心理年齡為20歲。橘色的貓咪的毛色鮮艷，看起來充滿活力，想要成為橘貓，代表你有著熱情活潑的性格，敢衝敢試，為了追求目標，總願意大膽地去嘗試，即便犯錯也無妨。

#選擇B.花貓的你

你的心理年齡為80歲。你的心理年齡比實際年齡成熟的多，你屬於思考型，什麼事情都傾向能深思熟慮，做出最好的決定，遇到任何狀況，你也能處變不驚，你心智成熟，沒有什麼能嚇著你，因為你早已做好最壞的打算，一切都在你的控制中。

#選擇C.白貓的你

你的心理年齡為10歲。白色貓咪象徵著純潔與單純，會想要成為白貓，代表你有著一顆不被世俗玷汙的心，無論你實際年齡幾歲，你的內心就像個兒童，對一切充滿好奇，你很渴望得到他人認可，外面的一切風吹草動都有可能會擊潰你。

#選擇D.黑貓的你

你的心理年齡為50歲。黑貓象徵著冷靜與世故，代表你已經過一些大風大浪，內心已足夠強大，你認定的事情不太容易改變，即便外界也影響不了你，你有著自己的步伐與方向。

關鍵字：

心理年齡, 測驗, 貓咪, 真實年齡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

咖啡喝對好處多！營養師教「健康喝咖啡」先避免3件事 《不夠善良的我們》夯爆！蔡健雅〈芬蘭距離〉描述人的寂寞與渴望 5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡 對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球 5個習慣幫生活紓壓　從「包包只放10件物品」開始 汶萊「亞洲最帥王子」狂愛「錶王」有洋蔥　面盤繪有家鄉地圖 CROCS首聯名品客洋芋片「鬍子洞洞鞋」萌翻！Onitsuka Tiger推質感涼鞋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面