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BALENCIAGA威尼斯精品店大改造！話題Rodeo包變藝術品

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記者鮑璿安／綜合報導

第60 屆威尼斯國際美術雙年展於4月20日展開，BALENCIAGA特別選在威尼斯精品店展出限時裝置，新包款 RODEO掛滿了金屬物件，被擺放在紅色天鵝絨幕簾下，如藝術品般吸引眾人目光。

▲▼威尼斯 。（圖／品牌提供）

▲▼威尼斯 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga 夏季 24 威尼斯主題裝置的展期為一個月，14 款精選 Rodeo 包款將在威尼斯門店銷售。（圖／品牌提供）

為慶祝威尼斯雙年展，BALENCIAGA 展出夏季 24 主題裝置與 RODEO 包款，在威尼斯精品店將限時展出一件裝置作品，以話題性的Rodeo 包款為主角，該包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露藝術總監Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

呼應巴黎夏季 24 時裝秀，門店牆壁與試衣間門口加裝了隆重的紅色天鵝絨幕簾，通過臨街的拱形門廊向店內看去，可見這些幕簾懸掛於著名的三重標識上方，盡顯華美大氣。Balenciaga 夏季 24 威尼斯主題裝置的展期為一個月，在此期間，14 款精選 Rodeo 包款將在威尼斯門店銷售。

▲▼威尼斯 。（圖／品牌提供）

▲▼威尼斯 。（圖／品牌提供）

▲Golden Goose 於第 60 屆威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動 。（圖／品牌提供）

同時，Golden Goose 於第 60 屆威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動，邀請了四位來自不同領域的藝術家，阿根廷視覺藝術家 Andrés Reisinger、義大利雕塑家 Fabio Viale、法裔義大利畫家 Maïa Régis 和波多黎各裔美國歌手 Mia Lailani。 夜幕降臨，這些藝術家透過呈現非凡的表演，為賓客帶來獨特難忘的體驗。

關鍵字：

時尚, 威尼斯國際美術雙年展, BALENCIAGA, RODEO, 限時裝置

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