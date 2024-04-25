BALENCIAGA威尼斯精品店大改造！話題Rodeo包變藝術品

記者鮑璿安／綜合報導

第60 屆威尼斯國際美術雙年展於4月20日展開，BALENCIAGA特別選在威尼斯精品店展出限時裝置，新包款 RODEO掛滿了金屬物件，被擺放在紅色天鵝絨幕簾下，如藝術品般吸引眾人目光。

▲Balenciaga 夏季 24 威尼斯主題裝置的展期為一個月，14 款精選 Rodeo 包款將在威尼斯門店銷售。（圖／品牌提供）

為慶祝威尼斯雙年展，BALENCIAGA 展出夏季 24 主題裝置與 RODEO 包款，在威尼斯精品店將限時展出一件裝置作品，以話題性的Rodeo 包款為主角，該包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露藝術總監Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

呼應巴黎夏季 24 時裝秀，門店牆壁與試衣間門口加裝了隆重的紅色天鵝絨幕簾，通過臨街的拱形門廊向店內看去，可見這些幕簾懸掛於著名的三重標識上方，盡顯華美大氣。Balenciaga 夏季 24 威尼斯主題裝置的展期為一個月，在此期間，14 款精選 Rodeo 包款將在威尼斯門店銷售。





▲Golden Goose 於第 60 屆威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動 。（圖／品牌提供）

同時，Golden Goose 於第 60 屆威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動，邀請了四位來自不同領域的藝術家，阿根廷視覺藝術家 Andrés Reisinger、義大利雕塑家 Fabio Viale、法裔義大利畫家 Maïa Régis 和波多黎各裔美國歌手 Mia Lailani。 夜幕降臨，這些藝術家透過呈現非凡的表演，為賓客帶來獨特難忘的體驗。