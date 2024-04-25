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星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一本次有星冰樂，此為示意圖。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序逐漸邁入夏天，今（4／25）星巴克推出買一送一優惠，本次衝著星冰樂而來，推出3款星冰樂與10款指定飲品好友分享，從上午11點起限時8小時，快揪好友一起享優惠！

星巴克4／25限定一天推出「夏日推薦清單指定品項 好友分享日」優惠，共13款指定飲品從上午11點至晚上8點通通買到賺到，消費者至店購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

優惠品項包括摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、蜜桃茉莉風味青茶。星冰樂迷們等這麼久終於等到，快來衝一波吧。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 星冰樂

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