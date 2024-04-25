李玉璽對父母超大方送上夏姿　曝愛牌淵源爸爸李亞明曾當表演服

記者鮑璿安／ 台北報導

SHIATZY CHEN 夏姿・陳全新進駐「Mega City板橋大遠百」，今25日邀請李玉璽演繹2024春夏系列棉麻上衣，他去年受品牌邀請首度前往巴黎看秀，對他來說記憶猶新，更透露與品牌的深厚淵源，「有個小故事是我去完時裝周回台灣後，我爸爸（李亞明）才說他以前在北京開演唱會時，也是穿品牌設計的衣服」。





▲李玉璽穿著一襲棉麻西裝背心套裝現身 。（圖／品牌提供）

李玉璽穿著一襲棉麻西裝背心套裝現身，他很喜歡這套造型，自然的皺褶之間有種正裝和休閒結合的感覺，他形容品牌特色是東方、典雅、創新 ，「之前就有穿過他們的衣服出席活動，深度交流是從上次巴黎時裝周開始」。

李玉璽直言在巴黎看秀留下深刻印象，特別關注到輕盈的剪裁和蜿蜒的伸展台設計，因此打破自己對夏姿的印象。這次逛店也不忘為媽媽親自挑選母親節禮物，「有看到一個立領上衣比較特別，跟法國巴西裔藝術家的合作系列，以西方視角看東方藝術，剛好我媽最近在遊山玩水，覺得很適合她」。他笑稱那也不能忘記送爸爸，透露家裡氛圍是很親密、大方的，遇到自己覺得適合的單品，就會送給父母親。

▲2024春夏獨家藝術家漢麻合作系列 。（圖／品牌提供）

▲透膚金屬緹花背心。（圖／品牌提供）

夏姿・陳Mega City板橋大遠百店採用了最新店裝，在古銅金和楓木色相間，展現出東方文人語彙下，當中帶來最新2024春夏獨家藝術家漢麻合作系列，本季邀請法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello一同參與，並與法國藝術工坊91.530 Le Marais以及創辦人Victoire de Pourtalès合作，自法國當地藝術農場中漢麻原料的種植，分別透過紡織與畫作呈現海龍的想像，本季刺繡工藝因此有所啟發，順應著布料化繁為簡，以經典的參針與打籽為主，呈現單色系刺繡之美，各色的水分子組成自然清新色調，有著亞麻材質的立領式長裙搭配清新淡雅的刺繡，穿梭於秀上的斑駁抽絲牛仔裝、亞麻編織穆勒半鞋、抽繩束口包成為春夏日常穿著的最佳解答。

更多新店登場





▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）





▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。