fb ig video ETtoday search mobile

李玉璽對父母超大方送上夏姿　曝愛牌淵源爸爸李亞明曾當表演服

>

記者鮑璿安／ 台北報導

SHIATZY CHEN 夏姿・陳全新進駐「Mega City板橋大遠百」，今25日邀請李玉璽演繹2024春夏系列棉麻上衣，他去年受品牌邀請首度前往巴黎看秀，對他來說記憶猶新，更透露與品牌的深厚淵源，「有個小故事是我去完時裝周回台灣後，我爸爸（李亞明）才說他以前在北京開演唱會時，也是穿品牌設計的衣服」。

▲▼夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼夏姿 。（圖／品牌提供）

▲李玉璽穿著一襲棉麻西裝背心套裝現身 。（圖／品牌提供）

李玉璽穿著一襲棉麻西裝背心套裝現身，他很喜歡這套造型，自然的皺褶之間有種正裝和休閒結合的感覺，他形容品牌特色是東方、典雅、創新 ，「之前就有穿過他們的衣服出席活動，深度交流是從上次巴黎時裝周開始」。

李玉璽直言在巴黎看秀留下深刻印象，特別關注到輕盈的剪裁和蜿蜒的伸展台設計，因此打破自己對夏姿的印象。這次逛店也不忘為媽媽親自挑選母親節禮物，「有看到一個立領上衣比較特別，跟法國巴西裔藝術家的合作系列，以西方視角看東方藝術，剛好我媽最近在遊山玩水，覺得很適合她」。他笑稱那也不能忘記送爸爸，透露家裡氛圍是很親密、大方的，遇到自己覺得適合的單品，就會送給父母親。

▲▼夏姿 。（圖／品牌提供）

▲2024春夏獨家藝術家漢麻合作系列 。（圖／品牌提供）

▲▼夏姿 。（圖／品牌提供）

▲透膚金屬緹花背心。（圖／品牌提供）

夏姿・陳Mega City板橋大遠百店採用了最新店裝，在古銅金和楓木色相間，展現出東方文人語彙下，當中帶來最新2024春夏獨家藝術家漢麻合作系列，本季邀請法國巴西裔藝術家 Daniela Busarello一同參與，並與法國藝術工坊91.530 Le Marais以及創辦人Victoire de Pourtalès合作，自法國當地藝術農場中漢麻原料的種植，分別透過紡織與畫作呈現海龍的想像，本季刺繡工藝因此有所啟發，順應著布料化繁為簡，以經典的參針與打籽為主，呈現單色系刺繡之美，各色的水分子組成自然清新色調，有著亞麻材質的立領式長裙搭配清新淡雅的刺繡，穿梭於秀上的斑駁抽絲牛仔裝、亞麻編織穆勒半鞋、抽繩束口包成為春夏日常穿著的最佳解答。

更多新店登場

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲Simone Rocha全亞洲唯一旗艦店於台北大安區正式開幕 。（圖／品牌提供）

全亞洲唯一一家Simone Rocha旗艦店在台北，延續了倫敦一號店的經典風格，以富有英倫氣息的弧形黑色大門迎接顧客，呼應暗黑美學的魅力，同時原汁原味呈現出粉紅大理石收銀台和手工雕花天花板，格外具有超現實意境。本次也帶來多樣台灣獨家、開幕限定商品，以Simone Rocha本人獨鍾迷戀的珍珠為主題，打造了限量白色珍珠揹帶按扣零錢包；而春夏的重點圖像婚禮花也並未缺席，Simone Rocha將品牌成立至今合作的攝影師作品印製在短袖T-shirt上。

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲高雄首間Miu Miu 專門店開幕 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧 。（圖／品牌提供）

▲2024系列抽繩短裙搭配Wander 手袋成為主打造型。（圖／品牌提供）

高雄首間MIU MIU專門店開幕，外觀為帶有品牌標誌的優雅象牙白色萊姆石，店裝注入天藍色調彰顯奢華氣息，總面積約 146 平方米，販售品牌最新2024 春夏系列商品，從服裝、鞋履、皮件包包到首飾配件一應俱全。為迎接新店登場，也特別帶來獨家上市的鉤織托特包，以鮮明亮眼的條紋設計輔以勾織或是緹花面料，搭配顯眼的刺繡MIU MIU logo，為夏季揭開序幕。此外，話題款式皮革水桶包、Riviere繩索及皮革涼鞋、New Balance X MIU MIU麂皮拼網眼運動鞋都進店，第一時間入手春夏新品。

關鍵字：

夏姿, 李玉璽, 春夏, 漢麻, 藝術

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

「6個徵兆」代表你體內濕氣過重　中醫師教你利水消腫

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

星巴克4／25「星冰樂快閃買一送一」　限時8小時揪友快衝

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

咖啡喝對好處多！營養師教「健康喝咖啡」先避免3件事 《不夠善良的我們》夯爆！蔡健雅〈芬蘭距離〉描述人的寂寞與渴望 5個習慣幫生活紓壓　從「包包只放10件物品」開始 5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡 對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球 汶萊「亞洲最帥王子」狂愛「錶王」有洋蔥　面盤繪有家鄉地圖 MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡！　同步引進全球限量系列

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面