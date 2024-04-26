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跨界聯名超吸睛！INNISFREE攜手酷洛米、植村秀祭出潮虎東京系列

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲美妝跨界聯名比潮比可愛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝跨界搶攻消費者荷包，INNISFREE攜手酷洛米推出超可愛限量包裝，台灣全球首賣；最會跨界的植村秀，這次邀來日本數位藝術家安藤．希羅（Hiro Ando）共同打造最潮「shu uemura x hiro ando 潮虎東京限量系列」。

INNISFREE維他命C淨亮精華和三麗鷗大明星「酷洛米」攜手推出超可愛限量包裝啦！淘氣又帶點叛逆的酷洛米，躍上瓶身誰能抗拒？。此款限定包裝台灣搶先全球首賣，4月24日蝦皮官方賣場搶先販售；4月26日全台門市及官方網站正式開賣，人見人愛的酷洛米限量包裝，粉絲們一定要收藏！

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲維他命C淨亮精華 酷洛米限定版，30ml，1,080元。

維他命C淨亮精華不僅採用亮白科技，更添加新一代綠茶酵素雙效配方，可溫和溶解於肌膚表層、傳遞維他命C亮白功效直達肌底，打造玻璃珠般的無瑕光透肌。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲植村秀潮虎東京限量系列唇彩試色。

最會玩聯名的植村秀，今年春夏再度熱烈引爆跨界風潮！這回攜手前衛日本數位藝術家安藤．希羅（Hiro Ando）共同打造最潮「shu uemura x hiro ando 潮虎東京限量系列」。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲shu uemura x hiro ando 潮虎東京限量系列。

以潮流聖地「東京」街頭為靈感出發，創造萌寵新角色──shu shu tiger！腳踩鬼塚虎（onistuka tiger）潮鞋瀟灑躍上全系列包含眼彩、唇彩、頰彩、眼線液筆等14款明星商品，今年春夏就用最酷潮妝幫你霸氣打包東京的潮。

關鍵字：

美妝, 跨界聯名, 可愛, 包裝, 酷洛米

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