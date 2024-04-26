Prada集團財務報告驚人數字！Miu Miu銷售額爆炸成長89%立大功

記者鮑璿安／外電報導

Miu Miu所掀起的學院風浪潮並未退燒，在最新一期奢侈品牌調查報告Lyst Index中，Miu Miu奪得2024年第一季全球最熱門時尚品牌，亮眼成績背後，代表品牌設計理念正中消費者，而Prada 集團報告更指出，Miu Miu於2024年度銷售額成長高達89%，幾乎是勢不可擋的數字。

▲Prada集團報告指出，Miu Miu於2024年度銷售額成長高達89% 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

這家擁有 Prada、Miu Miu 和 Church's 的奢侈品集團，日前發布了2024年第一季的收入報告，當中顯示與去年同期相比，本期總淨收入成長了16%，達到11.9億歐元（12.7 億美元）。 值得聚焦的是，Miu Miu零售額的驚人成長，這成績歸因於2024秋冬時裝秀的成功，接著推出的New Balance、Church’s鞋款聯名合作加劇流行速度，在塑造鮮明學院風的基礎上，成為出鏡率很高的單品。此外，也隨之帶動Prada零售額比去年同期成長了7%，又以2024春夏季節所誕生的Buckle Bag皮帶包為幕後功臣。





▲Church`s X Miu Miu、New Balance聯名鞋都是近期受矚目的單品。（圖／品牌提供）

集團執行長 Andrea Guerra對此表示：「Miu Miu 的強勁業績，證明了過去幾年實施的策略和嚴格的執行力。我們在追求卓越零售的道路上不斷取得進展，豐富我們的產品範圍並推動客戶參與，以培養我們品牌的吸引力。」

事實上，其他奢侈品公司在亞洲經濟放緩的情況下，銷售和收入都有所下降，Kering開雲集團報告顯示，2024年上半年營業收入將下降 40%至45%，新任創意總監Sabato de Sarno所領導的Gucci收入則下降了18%。