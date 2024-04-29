星巴克4／29起連續兩天買一送一　網友分享「揪三咖」最划算

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

上班族好朋友星巴克今（4／29）再推買一送一優惠，因應夏季來臨主打冷飲，回饋品項仍以特大杯為主，有網友分享許多人特大杯都喝不完或覺得太多，其實「揪三咖」然後一起平分覺得也很足夠，只要各自準備好環保杯就能省更多。

星巴克4／29至4／30期間推出「把握春遊美好時光 好友分享日」優惠，優惠期間每日上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

而優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請參照文末列表。

星巴克飲品中杯容量為354ml、大杯為473ml、特大杯則為591ml，如果兩杯特大杯等同有1,182ml，若揪三人均分，一人約為394ml，等同比中杯多一點點，若以最熱門飲品那堤為例，特大杯買一送一等同兩杯150元，一人平均花費50元，就可喝到價格120元的中杯那堤（份量還多一點)，相形之下確實較划算。

伯朗咖啡館在4月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

路易莎黑卡會員優惠也進入最後一周，黑卡會員在上午11點前至店購買特定咖啡品項，可享第二杯半價優惠，目前續行政策未定，黑卡會員快好好把握4月底前小確幸。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。