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ØZI首合體媽媽葉璦菱拍大片潮翻　自曝「童年陰影」學才藝痛哭　

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記者鮑璿安／台北報導

演藝圈知名母子檔ØZI與媽媽葉璦菱首度合體拍攝時尚大片，登上新光三越時尚內容網站SKM Media封面，葉璦菱穿起寬大版型的西裝外套出鏡，拎著Acne Studios 蝴蝶結包，以女王姿態出現在鏡頭前，ØZI的鏡頭表現力也不遑多讓。兩人這次也大方分享彼此之間的小秘密，時而相愛相殺鬥嘴，展現如同朋友般的真性情默契。

▲▼ØZI與媽媽葉璦菱 。（圖片提供/SKM Media)）

▲▼ØZI與媽媽葉璦菱 。（圖片提供/SKM Media)）

▲ØZI與媽媽葉璦菱首次合體登封。（圖／SKM Media提供）

ØZI 22歲出道即拿下金曲最佳新人獎，不僅被眾人大讚傳承葉璦菱的音樂天賦，時尚品味同樣受到媽媽的潛移默化，這次一起為母親節進行封面拍攝，不僅是兩人首次正式合作，更是對於彼此的默契大考驗，拍攝過程中ØZI忍不住頻頻笑場：「這個眼神對視也太尷尬，再來一卡」，逗趣互動讓現場歡笑連連，「平時我媽都是在家看我的拍攝成品，指導我哪裡可以更好，甚至我爸媽會一起『雙聲道』家長式說教（笑），今天第一次一起在拍攝現場，對我們兩個都是很酷很特別的體驗。」ØZI 提到，小時候媽媽要他學各式各樣的才藝，有一次學游泳因公共泳池太髒，導致他下課後在葉璦菱面前崩潰大哭，儘管童年陰影讓他記憶深刻至今，他還是很感謝葉璦菱的栽培和支持，讓他的音樂事業能順利走到今天。

▲▼ØZI與媽媽葉璦菱 。（圖片提供/SKM Media)）

▲葉璦菱希望兒子陪伴她去旅行。（圖／SKM Media提供）

▲▼ØZI與媽媽葉璦菱 。（圖片提供/SKM Media)）

▲ØZI自曝童年陰影，曾在學游泳時因公共泳池太髒而崩潰大哭。（圖／SKM Media提供）

最後問到母親節最想收到什麼禮物，葉璦菱笑說：「ØZI比較習慣日常送東西給我，但我都會跟他說，不要送了（笑），因為我什麼都有也不缺，說真的我沒有這麼想要這些東西，反而會希望他陪我去旅行，或者是吃頓飯都好」，原來除了愛音樂和時尚，也熱愛旅行的母子檔，早就安排好了韓國行的家族旅遊歡慶母親節，ØZI不忘在一旁補充：「還是多回你訊息比實在吧！」可見母子好感情。

關鍵字：

ØZI, 葉璦菱, 母子檔, 母親節, 封面

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