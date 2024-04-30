小心越減越肥還傷身！4大「錯誤減肥法」你犯了幾個？

▲使用錯誤的減肥法，不僅可能瘦不下來還會傷身。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

隨著飲食的方便性和生活作息的改變，減肥成為許多人關注的話題，為了追求苗條的身材，不惜嘗試各種減肥方法，但很多時候卻陷入了一些錯誤的減肥方法或觀念裡。像是以下4大「錯誤減肥法」，可能一開始會有點效果，但卻容易導致反彈、復胖，甚至會損害身體健康，快來看看你中了幾項？

NG 1：極端限制飲食



很多人在減肥時可能會嘗試極端限制飲食，像是只攝取極低熱量或單一食物飲食，像是只吃蔬菜或水果，但這種方法不僅會導致營養不良，影響身體各個系統的正常功能，長期的飢餓狀態更會對新陳代謝造成嚴重影響，甚至增加患病的風險。而且這種極端飲食法，一開始或許瘦很快，但很難長期持續，非常容易引發暴飲暴食、反彈復胖的狀況，甚至比一開始更胖。

建議還是要均衡飲食，攝取足夠的蔬菜、水果、全穀物、優質蛋白質和脂肪，並確保吃到基礎代謝，可以少量多餐幫助控制食慾，維持新陳代謝。

NG 2：過度依賴「減肥食品」或養生茶



市面上有許多號稱能幫助減肥的食品和養生茶，然而大部分缺乏科學證據支持其有效性，且可能會對身體造成負面影響。過度依賴這些產品可能對身體造成負面影響，甚至對肝臟和腎臟造成損害。

建議還是優先選擇自然而健康的飲食和減肥方式，避免依賴外部「補充品」來達到減肥目的。如果有需要，最好還是尋求醫師或營養師等專業的醫療建議。

NG 3：只靠少吃而忽略運動



有些人認為只要節食就可以達到減肥的目的，因此忽略了運動的重要性，然而，運動是消耗卡路里、增強肌肉並提高代謝率的關鍵。不適當的節食方法可能會造成肌肉流失，進而降低基礎代謝率。

建議依照個人喜好和生活作息，找到能讓自己持續下去的運動，養成運動習慣，最好可以包含有氧運動和重量訓練。

NG 4：忽視睡眠的重要



睡眠是身體修復和代謝調節的重要時間。研究表明，睡眠不足會增加食慾，導致體重增加。然而，許多人減肥時只專注在節食或運動上，而忽略了熬夜、睡眠品質差等狀況帶來的影響。