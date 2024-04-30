Lisa不是只拎LV包　愛馬仕熱門康康包、柏金包全都有

▲Lisa近期常穿LV服裝並拎LV特殊包款，被視為當LV大使的前奏。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa於公於私都與精品龍頭LVMH集團關係密切，工作上她是集團旗下寶格麗（BULGARI）代言人，近期又頻頻穿搭LV（Louis Vuitton，路易威登）行頭而被視為代言的前奏，於私則與集團三公子、集團鐘錶部門總裁Frédéric Arnault交情匪淺，近日被網友抓包一起邊吃冰邊逛巴黎羅丹美術館花園，互動猶如情侶。不過Lisa絕非只用LVMH集團產品，愛馬仕（HERMÈS）也是心頭好啊！





▲Lisa背著愛馬仕藍色CONSTANCE III迷你肩背包，掛著POP Mart的The Monsters公仔很吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

過去Lisa因擔任LVMH集團旗下CELINE大使，謹守合約出入只背CELINE包，近日難得曬出她的愛馬仕收藏，斜背「康康包」HERMÈS CONSTANCE III藍色迷你肩背包，上面掛著POP Mart的The Monsters灰色公仔吸睛，也洩露她的童心。





▲Lisa拎特別訂製的愛馬仕柏金包，黑與粉紅配色呼應她所屬女團BLACKPINK之名。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa不僅擁有熱門的「康康包」，還有愛馬仕經典不敗的柏金包，而且她拎的是特殊訂製款，包面與底部是粉紅色，包側與提把為黑色皮革，獨特的拼色款恰好呼應她所屬團名「BLACKPINK」，不難理解她為何會訂製此款式了。

