丹麥王后有珠寶佩戴權沒擁有權　國寶級祖母綠放博物館任參觀

▲丹麥王室發出國王佛瑞德里克與王后瑪麗繼位後首幅肖像照。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik X）今年1月繼位為丹麥新國王，妻子瑪麗成為丹麥首位出身澳洲的平民王后，王室日前發布夫婦倆首幅肖像照，將與歷代君王的肖像並列，王后瑪麗所戴的祖母綠鑽石套組珠寶是王室四大收藏之一，她擁有佩戴權但沒有擁有權，因為這些珍寶屬於丹麥全體國民，平日在王室對公眾開放的博物館羅森堡宮展出。





▲丹麥王后瑪麗身穿丹麥設計師品牌Birgit Hallstein Couture禮服，搭配王室祖母綠鑽石冠冕、耳環與項鍊。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

來自澳洲的王后瑪麗深受丹麥民眾愛戴，她於2000年在雪梨奧運期間在酒吧邂逅丹麥王子佛瑞德里克墜入愛河，嫁進王室後苦學丹麥語，積極為公眾議題發聲而受好評，她也以行動力挺丹麥時尚業，在最新肖像照中所穿的綠色蕾絲拼接天鵝絨禮服，出自丹麥設計師品牌 Birgit Hallstein Couture，她搭配王室傳承百年的祖母綠鑽石冠冕、耳環、項鍊，優雅大氣。





▲丹麥王后瑪麗所戴的祖母綠珠寶套組平日在羅森堡宮展出。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

丹麥王室特別強調，瑪麗王后所戴的成套祖母綠鑽石珠寶，只限丹麥境內佩戴，出國訪問不能戴以保護國寶，平日這些王室珍寶、冠冕都在建於17世紀、現已成為博物館的羅森堡宮展出，遊客可一覽數百年來王室藝品珍藏與精緻珠寶。

