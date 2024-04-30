李俊昊化身白馬王子台北放電　暖男狂轉身揮手寵粉絲

▲伯爵全球形象大使的李俊昊，以一襲米白色條紋紳裝現身全新PIAGET形象概念精品店。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶暨腕錶品牌伯爵（PIAGET）今年邁入品牌150周年，選擇台灣地標台北101開設全球第一間全新伯爵形象概念精品店，今（30日）由全球形象大使、南韓男神李俊昊揭幕，身穿米白色條紋紳裝的他戴上品牌150周年紀念Polo 79 系列18K黃金超薄自動上鍊腕錶、Possession系列珠寶，宛如白馬王子，他以中文說：「大家好，我是李俊昊。」並不時轉動身體，向現場各角落聚集的超過500位粉絲揮手問好，相當寵粉。





▲李俊昊親切向大批粉絲打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

李俊昊透露昨一下飛機，立刻吃了牛肉麵、喝珍珠奶茶，今則造訪伯爵全新形象概念精品店，覺得新裝潢非常壯觀，他也選戴平日最愛的Polo系列腕錶，搭出優雅紳士氣息。問及今年的工作計畫，他表示將專心拍Netflix新劇，他反問粉絲們期待他開見面會、演唱會嗎？立刻又掀起一波尖叫聲大喊「要」！更貼心的是活動結束後，大批粉絲仍不願散去，他再度走出向大家致意，展現暖男風範。







▲李俊昊佩戴的伯爵150周年紀念Polo 79系列18K黃金超薄自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

▲李俊昊同時搭配伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手環， 390,000元。

▲走入全新伯爵台北101形象概念精品店，會被牆面上多層次綠、藍、金所交織的手工壁畫吸引。

▲伯爵規劃鑑賞沙龍讓顧客能自在欣賞作品。

為慶祝全新形象概念精品店開幕，伯爵展出最新頂級珠寶Metaphoria系列作品，以及剛於日內瓦舉辦的Watches & Wonders 鐘錶與奇蹟高級鐘錶展中發表的Swinging Sautoir長項鍊錶等新品，共135件傑作價值約15億，展現伯爵精湛工藝與藝術美學。





▲伯爵Metaphoria頂級珠寶系列 Mineralis 18K白金海水藍寶石鑽石項鍊， 18,300,000元。

▲伯爵Metaphoria頂級珠寶列Efflorescens 18K金祖母綠鑽石項鍊，29,400,000元。

▲伯爵Swinging Sautoir 18K玫瑰金孔雀石面盤祖母綠項鍊錶，35,700,000元。

近日精品錶店接連開幕，成立於1976年的台灣頂級錶店金光鐘錶與歷峰集團（Richemont Group）合作，開設TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店，是TimeVallée繼2022年7月竹北店開幕之後，在台灣的第二家專賣店，新店銷售歷峰集團旗下6大品牌名士（BAUME & MERCIER）、卡地亞（Cartier）、IWC（萬國錶）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）、伯爵（PIAGET）的招牌，錶迷可在此優雅舒適空間體驗細緻服務。





▲金光鐘錶與歷峰集團合作開設TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店。（圖／品牌提供）





▲TimeVallée時光天地板橋大遠百專賣店銷售沛納海、名士、卡地亞等6大品牌。