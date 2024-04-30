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全新VARA蝴蝶結芭蕾舞鞋更甜美！FERRAGAMO改良金屬鞋扣致敬經典

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記者鮑璿安／綜合報導

以製鞋工藝聞名的義大利品牌 FERRAGAMO，在2024春夏時節推出了全新的VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋，致敬1978年所誕生的標誌性Vara鞋，在極簡廓形中注入一絲優雅格調，超有少女心！

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋上的蝴蝶結形狀和比例經過改良。（圖／品牌提供）

「Balletcore」芭蕾舞穿搭風潮絲毫未有退燒跡象，這次FERRAGAMO 2024 BALLERINA 系列帶來VARA蝴蝶結款式芭蕾舞鞋，極簡圓滑曲線勾勒腳尖，讓標誌性的Vara鞋扣擁有煥然一新的面貌，相較於經典的蝴蝶結，新款鞋履上的蝴蝶結形狀和比例經過改良，金屬鞋扣的設計更大、更具幾何造型且更為扁平，並刻有全新 FERRAGAMO 標誌，羅緞絲帶成為鞋扣的一部分，完美體現出品牌的傳統。

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲▼FERRAGAMO 。（圖／品牌提供）

▲粉紅色和銀色皮革配色 。（圖／品牌提供）

全新 Vara 備有瑪莉珍鞋（Mary Jane）款式，帶有橡膠鞋底及腳套結構，提供倍感舒適輕鬆的穿著體驗，同時帶來了黑色、粉紅色和銀色皮革配色，在舒適和時髦之間取得完美平衡。

▲▼bally 。（圖／品牌提供）

▲▼bally 。（圖／品牌提供）

▲Byntia以淡雅的池畔藍，綴以細緻亮片 。（圖／品牌提供）

2024年春夏時節，Bally以新作Ballyrina芭蕾鞋系列續寫1940年代典藏設計，擷取自經典作品靈感，挹注現代設計語彙形成古今對話。採用瑪莉珍鞋款為發想，搭扣繫帶再現傳統芭蕾舞鞋的交叉綁帶，皮革滾邊細節使其更精緻。分別打造出3種款式，其中Byntia以淡雅的池畔藍，綴以細緻亮片，裝點腳尖亮點；亦有更符合日常的羊皮平底鞋款式，滿足當代需求。

▲▼bally 。（圖／品牌提供）

▲▼bally 。（圖／品牌提供）

▲羊皮平底鞋款式 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

FERRAGAMO, VARA, 芭蕾舞鞋, 鞋履, 2024

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