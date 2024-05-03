母親節TWG Tea粉墨登場　布納咖啡推干貝龍蝦199元起

▲母親節TWG Tea推出粉色為主視覺的茶葉，讓媽媽有粉紅泡泡。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

適逢五月溫馨母親節，奢華茶品牌TWG Tea今年特別以「寵愛媽媽奢華之旅」為主題，推出一系列富含特殊意涵的茗茶禮盒與單品，粉色的外包裝與康乃馨相呼應，溫馨的氛圍讓媽媽品茶時更有fu。

TWG Tea母親節主打經典款「紳士伯爵茶」和「皇后茉莉綠茶」。前者以錫蘭紅茶為基底，帶有清香佛手柑香氣；後者則是迷人的茉莉花茶香，皆飽含不同內涵。採用藍底設計呼應母親堅韌的一面，而粉色茶罐則象徵綻放母愛的偉大，傳達對母親多元角色的致敬。

為了迎合不同媽媽的喜好，其他幾款獨特茗茶也能納入考量，像是味覺清新怡人的「皇后早餐茶」與無茶鹼的溫和茶款「茉莉香花南非國寶茶」，連孕婦及孩童都可飲用，可做為疲憊媽媽的放鬆良伴。5／1至5／12期間推出「母親節特選茗茶禮物組」限時活動，購買上述兩款茶款可免費獲贈品牌專用茶糖棒，且母親節雙入頂級訂製茶禮盒也祭出限時9折優惠。

▲TWG Tea精品沙龍母親節特餐。

另位於台北101購物中心的TWG Tea精品沙龍，也針對母親節推出兩款套餐，主餐分別為頂級「炙煎西班牙伊比利豬」與「琵琶蝦與貽貝」，伊比利豬肋眼蓋附上爐烤甜椒醬、更推升其肉質清甜滋味，搭配油封茴香、蘆筍與熱情花朵之茶茶香薯泥一起享用；琵琶蝦貽貝以歐芹醬烤琵琶蝦，並將貽貝珍珠麵融入紳士伯爵茶、襯佐甲殼海鮮乳沫與海苔天婦羅脆片，以茶入饌，甜點為「法國薩瓦甜餅」綴以茶香香草香緹與覆盆莓果凍，淋上銀月綠茶風味草莓冷湯，每套售價1,650元。

▲布納咖啡館單人套餐，可加購龍蝦與三顆干貝。

裝潢風格以歐式異國風情為特色的布納咖啡館，從5／1至5／19期間推出母親節限定套餐，包括單人套餐與四人套餐來慶祝這溫馨時刻，此外還推出半隻龍蝦299元、三顆干貝199元的優惠加購價，讓消費者輕鬆升級舌尖饗宴。

▲布納咖啡館四人套餐。



業者表示，歡慶母親節5／11與5／12限定兩天，點套餐或單點滿600元即贈送康乃馨一朵及卡片；女性消費達到低消或點套餐，也會贈送康乃馨一朵，送完為止。