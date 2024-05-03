fb ig video ETtoday search mobile

乳癌年輕化！營養師：「9款食物」有效預防乳癌

>

▲▼營養師：「9款食物」有效預防乳癌 。（圖／Unsplash）

▲莓果可防止細胞損傷與抑制癌細胞擴散。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

台灣近來有乳癌年輕化的趨勢，根據衛福部癌症登記報告統計，未滿50歲的年輕型乳癌約占比32%，比歐美比例高，為歐美國家25%的1.28倍。營養師程涵宇就在臉書分享，吃對食物可以避免乳癌找上門，讓身體維持好狀態，有效預防乳癌。

#綠色蔬菜

綠色蔬菜中含有能抗氧化的胡蘿蔔素，研究發現攝取較多胡蘿蔔素的女性能降低罹患乳癌的風險18~28%，並且可以降低復發率。

▲▼營養師：「9款食物」有效預防乳癌 。（圖／Unsplash）

#十字花科蔬菜

含有蘿蔔硫素能夠平衡體內雌性激素，進而降低乳癌的發生。

#蔥蒜

蔥蒜中的硫化物能降低罹患乳癌的風險，在烹調前要切得細碎一些，更有助於抗癌物質釋放跟作用喔！

▲▼營養師：「9款食物」有效預防乳癌 。（圖／Unsplash）

#柑橘

柑橘類食物大家都很熟悉，其中豐富的營養物質中，類黃酮有幫助體內抗氧化、抗發炎的作用。常常吃柑橘類約可降低10%罹患乳癌機率。

#莓果

莓果多含有花青素及類黃酮，可以防止細胞損傷及阻止癌細胞的生長擴散。

▲▼營養師：「9款食物」有效預防乳癌 。（圖／Unsplash）

#水果

桃子、蘋果、梨子及葡萄含有多酚、類黃酮等抗氧化物質，幫助預防乳癌。

#海鮮

富含脂肪的魚類如鮭魚、鯖魚，含有豐富的Omega-3脂肪酸抗發炎，除了預防乳癌也能預防心血管疾病。

▲▼營養師：「9款食物」有效預防乳癌 。（圖／Unsplash）

#發酵食品

發酵食物中有豐富的益生菌，能夠增強免疫力，降低罹患乳癌的機率。

#豆類

豆類富含膳食纖維、維生素及礦物質，研究發現多攝取豆類能降低患乳癌風險約20%，豆類中的高纖維含量能夠預防乳癌。

關鍵字：

乳癌, 飲食, 預防, 營養, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

周子瑜現身機場生圖零死角！穿小黑裙搭Miu Miu超夯聯名鞋散發仙氣

周子瑜現身機場生圖零死角！穿小黑裙搭Miu Miu超夯聯名鞋散發仙氣

香水一噴就淡？「5個方法」教你延長香水持久度

香水一噴就淡？「5個方法」教你延長香水持久度

減肥更有效！營養師教吃5種「脂肪最怕的食物」：燕麥要選對

減肥更有效！營養師教吃5種「脂肪最怕的食物」：燕麥要選對

容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣 皮膚科醫師教「0成本變美」4大關鍵！減少保養品反而好 摩納哥王妃敗精品不手軟　全套LV配560萬名錶帥爆 落髮年紀再下修！3款「養髮洗髮精」幫你洗出豐盈髮量 蔡詩芸「比基尼＋襯衫」度假裝太辣！婁峻碩讓媽挑GUCCI「預算無上限」 小心別誤踩！盤點「5個常見職場地雷」　說主管壞話超不智 別讓食物變成細菌溫床！營養師教你「預防食物中毒5原則」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面