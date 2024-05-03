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跑者必去！HOKA信義跑步實驗室、adidas全台首座RUN LAB找到命定鞋款

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記者鮑璿安／台北報導

若想尋找腳感舒適的命定跑鞋，運動鞋品牌HOKA 在新光三越台北信義新天地A11打造「FlyLab跑步機器實驗室」，不僅能夠穿上科技跑鞋直接在跑步機體驗直上加速快感，還可以免費體驗SafeSize 3D足測機。adidas更推出全台首座RUN LAB，跑者們千萬別錯過！

▲Adidas 。（圖／品牌提供）

▲Adidas 。（圖／品牌提供）

▲Adidas 。（圖／品牌提供）

▲HOKA FlyLab即日至5月5日於信義A11南大門廣場限時開張 。（圖／品牌提供）

HOKA FlyLab即日至5月5日於信義A11南大門廣場限時開張，以全開放的實驗室風格設計打造超酷炫的跑步空間，消費者可換上HOKA跑鞋在跑步機上加速奔跑，觀測LED螢幕上的動態能量轉變與自身跑步等級，並可現場體驗國際知名SafeSize 3D足測機，在站上機台後的30秒內即可獲得完整的足型分析結果，包含腳部長度、寬度與足弓高低，再選擇對應的運動與目的需求，推薦出最適合的鞋款。

以創新中底科技廣受市場歡迎的專業跑鞋品牌HOKA，2024年推出競速王者CIELO X1，與緩震之王SKYWARD X兩款集頂尖科技於一身的跑鞋，以上兩款鞋都可以在HOKA FlyLab體驗。CIELO X1獨特的滾動感與推進力廣獲菁英跑者好評；SKYWARD X則以大眾跑者需求出發，兼具緩震Q彈，亦可帶來溫和推進力的活潑腳感，適合碳板新手輕鬆駕馭。

▲Adidas 。（圖／品牌提供）

▲Adidas 。（圖／品牌提供）

▲adidas在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務 。（圖／品牌提供）

同時，adidas則是在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務，透過先進的3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者的動態數據，透過專業分析從而找到最適合每位跑者的命定跑鞋！只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置，用毫秒的時間精度蒐集跑者在接觸地面過程中的跑步特徵與力量。

關鍵字：

跑鞋, HOKA, FlyLab, 足測, 科技

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