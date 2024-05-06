4款超人氣話題防曬新品！AHC防曬棒抗油光、ALLIE史努比限定版太萌

▲不少品牌最近都推出超強防曬新品，幫你防曬黑還防曬老。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

想有好肌膚，防曬絕對是不能輕忽的關鍵之一，不只是防止曬黑，更是為了保護肌膚遠離光老化，避免肌膚被「曬老」，尤其如今即將邁入炎熱夏季，你的防曬準備好了嗎？今年的防曬新品一個比一個有哏，以下幫你搜羅最近推出的人氣防曬新作，有能幫助控油的，也有防曬同時美肌的，還有換上超可愛努史比限定包裝的，快一起來更新你的防曬神隊友。

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g，NT$750。



從韓國紅到全亞洲的AHC防曬棒，今年推出全新「小黑盾防曬棒」極致防禦零油光防曬棒，採用韓國醫美專研－Air零重力防曬黑科技，達到羽量級輕盈貼膚，全方位防護肌膚，且零負擔不黏膩，搭配抗油光礦物成分爐甘石粉和高純度積雪草修護成分，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光，維持肌膚保濕，並鎮定舒緩曬後肌膚。

▲CHANEL 珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳，SPF40/PA+++，NT$2,250。



香奈兒人氣防曬妝前乳推出專為炎熱潮濕季節打造的輕盈版「珍珠光感新一代輕盈防護妝前乳」，採用清爽膠狀質地，其中更添加熱防護配方，賦予肌膚強效防護，有效縮小毛孔並控油爽膚，搭配保濕鎖水的梔子花精萃和有美白功效的維他命 B3 及珍珠光澤粒子，提供高效防曬力的同時，讓肌膚勻淨透亮，展現薄透妝感。

▲ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EXP 限定設計款SN，SPF50+/PA++++，90g，NT$850。



長年熱賣的超經典ALLIE防曬乳，自2022年夏季起限定推出SNOOPY史努比限定版包裝，超可愛設計每每都掀起搶購潮。今年精選2大明星產品：持采UV高效防曬水凝乳和持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍），以「環遊日本」為主題，再度推出共16款不同的可愛外盒。其中臉部及身體皆可使用的持采高效防曬水凝乳，擁有如水般輕盈質地，同時有著具抗摩擦、防水抗汗功能的超高防曬力，更採用海洋友善配方及環境友善材質的包裝容器。

▲專科 全效防曬水凝乳，SPF50+/PA++++，80ml，NT$400。



「全效防曬系列」新升級10大高效防護，並添加保養級美容成分，針對不同防曬需求共推出4款商品，其中「全效防曬水凝乳」擁有高防曬係數，能提供日常所需基礎防曬，清爽水感的凝乳質地，使用起來不泛白、不黏膩，且無添加香料與防腐劑，溫和不刺激肌膚，也不易堵塞毛孔，臉部和身體都能使用。