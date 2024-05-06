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58度金高推520就職紀念酒　「堅強驕傲ㄟ台灣人」點出在地精神

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▲金門酒廠用58金高推出第16屆正副總統就職紀念酒。（圖／品牌提供）

▲金門酒廠用58金高推出第16屆正副總統就職紀念酒。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

金門酒廠為慶祝中華民國第16任正副總統5／20就職，以58度金門高粱酒推出「中華民國第16任總統副總統就職紀念酒」新作，5／8起將在7-ELEVEN、全家便利商店開放預購：5／15起在全台酒類專賣店陸續上架開賣。

新酒款延續前一款總統就職紀念酒的設計風格，以「堅強驕傲ㄟ台灣人」為主題理念，瓶身青綠色呼應台灣人堅韌性格，透過大氣書法筆觸詮釋「堅強驕傲ㄟ台灣人」8字，並以燙金增添質感，期望傳達台灣人面對挑戰的堅定自信。

▲金門酒廠用58金高推出第16屆正副總統就職紀念酒。（圖／品牌提供）

▲金門酒廠用58金高推出第16屆正副總統就職紀念酒。（圖／品牌提供）

台灣高粱有許多愛好者，其酒款口感在展現台灣人的堅韌、草根以及勇敢精神，酒體調和不同年份釀製而成，酒香濃郁扎實帶點甜香花香，象徵台灣人樸實堅強又不失雅緻的特色，易親近的淡雅窖香，也呈現出台灣人值得驕傲的和善精神。

就職紀念酒款分為瓷瓶及玻璃瓶2種款式，瓷瓶售價2,000元，玻璃瓶售價680元，將於5／8起在7-ELEVEN及全家便利商店開放預購；5／15起於全台酒類專賣店陸續開賣上架，讓有興趣的藏家能紀錄台灣的歷史時刻。

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

酩悅軒尼詩近期在台發表全新包裝的「格蘭傑18年THE INFINITA」威士忌，以故事性極強的「群青藍」為底，呼應此酒款在30年前發表至今的演變旅程，加上品牌標誌性的橘色點綴，成為搶眼絕妙的特色搭配。18年的陳釀融合了複雜的口感，從氣息開始可嗅出蜜糖、焦糖與柑橘香味，口感融合百合、茉莉、香草等柔和豐富的味覺，之後則會出現無花果與柑橘類的清香，點綴神秘柔和的香料氣味，像是在舌尖上的小派對。

▲格蘭傑18年THE INFINITA群青藍新裝現身。（圖／各品牌提供）

「格蘭傑18年THE INFINITA」新款禮盒以群青藍為主要概念色彩，以奢華的絲緞線條勾勒出無限符號「∞」，禮盒背面印製創作者比爾‧梁思敦博士的親筆簽名，禮盒內部則有格蘭傑品牌標誌性橘色坐鎮，呼應酒款獨特的蜂蜜黃金色澤，連瓶底的漩渦凹槽設計都意旨酒廠的天然之泉「泰洛希湧泉」，含義甚滿，5月在台上市，售價4,560元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 

關鍵字：

酒廠, 紀念酒, 台灣, 精神, 歷史, 520, 總統紀念酒, 58金高

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