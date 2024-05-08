金智媛《淚之女王》珠寶耳環同款特搜！打造氣質千金風

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

金智媛及金秀賢「雙金」組合領銜的全新韓劇《淚之女王》在2024年3月9日於Netflix開播，劇情主軸聚焦在金智媛飾演的Queens集團千金「洪海仁」和金秀賢飾演的農村里長之子「白賢宇」，婚姻關係的高低起伏，是近期最具話題討論的人氣之作。因為財閥千金的角色設定，金智媛常以俐落套裝點綴珠寶腕錶出場，氣質中不失霸氣的穿搭風格，絕對是劇情走向之外的焦點花絮！本篇就來盤點包括Bulgari、Cartier、Chaumet再到Qeelin，《淚之女王》金智媛的劇中造型同款耳環。

《淚之女王》金智媛耳環

1.BULGARI寶格麗

一對耳環展現財閥千金的氣度？金智媛於首集就以寶格麗Bulgari Serpenti系列鑽石耳環華麗登場，耳環作品細節靈感來自蛇鱗，以六角形幾何圖騰傳達蛇的律動和魅力，一戴上即盡顯優雅貴氣。

▲BULGARI SERPENTI系列鑽石耳環 18K白金耳環，鑲嵌540顆圓形切割密鑲鑽石（總重約5.11克拉）。

加碼看《淚之女王》金智媛的婚戒與結婚對戒出自...



兩人結婚對戒同樣來自寶格麗Serpenti Viper系列，金秀賢選擇白金款，金智媛則是鑲鑽款戒指。求婚鑽戒則是BULGARI ROMA AMOR系列，把「Roma」反過來拚「Amor」，意味著「愛」的訊息。

▲金智媛與金秀賢在劇中戴寶格麗戒指。（圖／Netflix）

▲《淚之女王》男女主角配戴寶格麗Serpenti對戒。（圖／tvn_drama）

▲BULGARI ROMA AMOR系列鑽石婚戒 鉑金材質，中央鑲嵌1顆圓形明亮型切割鑽石。鑽石重量0.30克拉起。

▲（左）BULGARI Serpenti Viper 系列白K金鑲鑽戒指，Serpenti Viper系列白K金戒指，飾以全密鑲鑽石；（右）BULGARI SERPENTI VIPER玫瑰金／白K金細版戒指，玫瑰金戒指（4mm）／白K金戒指（4mm）

2.CHAUMET尚美



金智媛在首集的婚禮造型中，耳際上點綴法國珠寶品牌Chaumet的經典之作，Joséphine Duo Éternel系列貼耳鑽石耳環，設計靈感來自約瑟芬皇后鍾愛的元素－水滴型，將大小方向不同的水滴輪廓融合一體，孫藝真婚禮照也戴上同款！

▲CHAUMET Joséphine Duo Eternel 18K 白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。

3.QEELIN

來自Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及粉紅蛋白石耳環，與同系列的珍珠母貝項鏈，也現身劇中一幕，蜿蜒的輪廓與粉嫩的顏色，成為財閥千金日常穿搭的完美穿搭選擇。

▲（左）QEELIN Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及粉紅蛋白石耳環，NT$75,500；（右）QEELIN Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝項鏈，NT$73,000。

4.Cartier卡地亞

另外，來自卡地亞Clash系列的金質鉚釘造型耳環，也以十足的辨識度於劇中出現，展現可優雅可霸氣之外，財閥千金的個性時髦面向！

▲（右）卡地亞Clash de Cartier耳環，小型款，18K玫瑰金。售價約NT$139,000。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《淚之女王》金智媛劇中財閥千金風手袋清單公開！水族館約會、孔雀警報背的是這顆包

● BVLGARI鑽戒+結婚對戒Top.10精選推薦！舒淇、林心如、楊謹華同款介紹