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agnès b. Gion概念店京都必訪！在傳統町屋看山田葵表演、吃限定御便當

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

千年古都京都的美，無法以言語表達。其中，遍布茶屋、商店及日式建築等傳統文化的祗園，更是令人難忘。法國品牌設計師Agnès也深深為之著迷。

Agnès初次探訪京都後，他也愛上這座千年舊城，並長住一段時間。於是，2023年適逢品牌進駐日本40周年，品牌特別在座落於古老町屋建築毗鄰的花見小路上打造了首家agnès b. Gion概念店，從一樓富饒禪意的時髦Café到二樓宛如微型展覽空間的和室，陳列搜羅自全球的古著藝術家T恤、Snap Cardigan開襟外套、Photoprints系列等經典服飾，提供時髦人士一處品牌文化欣賞之地。

OBENTO with Aoi Yamada!

agnès b. Gion今年春天迎來一周年慶。特別邀請新銳表演藝術家（演員、舞蹈家與模特兒等多種身份）山田葵（Aoi Yamada）共同參與，以“OBENTO”為主題，進行情境式即興舞蹈演出，《美麗佳人》受邀近距離欣賞這個充滿創新的表現，靈感來自於她起床準備到製作便當的日常剪影，「舞蹈表演本身，我在某種程度上已經有一些想法與初步計畫，發想來自一個以便當為主題的日常故事，於是我和這次的音樂總監進行了即興創作。」山田葵用她熱情的笑容表示。

這個別出心裁的企劃，也包含山田葵親自設計Gion概念店的限定OBENTO（御便當），她花費近半年的時間構思，結合京都特有食材，將白味噌烤魚、玉子燒、紫甘藍等她喜愛的食材烹飪出美味又精緻的料理，呼應agnès b.經典條紋元素，還趣味性的在白飯上排列出相同圖樣。為了完整體現概念，甚至參與了擺盤餐墊的選擇，以來自京都的百年和紙，讓如彩虹般的色澤映襯著便當，別具紀念價值。其實，年輕的山田葵婚後經常替外出工作的丈夫製作便當，從此對烹飪與擺盤產生莫大興趣：「我覺得製作便當是一種繪畫形式的延伸，當然也是一種方式傳達對丈夫的愛。」

OBENTO 限量經典開襟外套

慶祝Gion概念店周年，agnès b.特別打造山田葵OBENTO限定款式經典開襟外套，這款於胸前刺繡上山田葵設計的水彩手繪畫風OBENTO徽章，精巧細膩，日本限量販售100件。另外agnès b.還推出與知名調香師齋藤智子（Tomoko Saito）合作，以三座城市的故事為基底的限定香氛禮盒，調香師自旅行印記延伸，捕捉京都祇園、凡爾賽和馬拉喀什的城市氣息，設計嗅覺感受，讓人沉醉於不同國度氛圍中。


▲agnès b. Gion 限定香氛禮盒。

欣賞完感染力十足的現場表演後，同行的旅日翻譯建議我們黃昏漫步古都小徑，只見花見小路上的櫻花樹枝低垂隨風飄下櫻花雨，這天是四月中旬的京都，空氣中淡淡的花香味，嘴角上還殘留御便當的一點滋味，京都的美，真的難以言語表達。

agnès b. Gion

Address：570-128 Gioncho South Side, Higashiyama Ward, Kyoto City, Kyoto Prefecture
TEL：075-334-5202 Business
Hours：10：00-18：00
定休日：每周三

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, agnès b, 日本, 京都, Aoi Yamada, 山田葵

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