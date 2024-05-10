風Luxury／金錶當道　李俊昊、貝克漢長子撞240萬伯爵錶　

▲貝克漢長子布魯克林以白西裝配PIAGET Polo 79 系列18K金超薄自動上鍊腕錶出席Met Gala。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

甫落幕的Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴），從身穿正裝的男星、名流所穿戴的腕錶，可看出金錶當道，為紳士造型注入了時髦感。貝克漢長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）當天以白西裝搭配伯爵（PIAGET）近期最熱門的PIAGET Polo 79系列18K黃金超薄自動上鍊腕錶亮相，與日前為伯爵台北101形象概念店開幕來台的韓星李俊昊隔海撞了約2,400,000元同款錶。





▲李俊昊日前來台為伯爵台北101形象概念店揭幕，佩戴同款PIAGET Polo 79系列18K金超薄自動上鍊錶。

▲PIAGET Polo 79 系列18K金超薄自動上鍊腕錶，約2,400,000元。

PIAGET Polo 79系列18K黃金超薄自動上鍊腕錶是伯爵歡慶150周年的最新傑作，最大革新是從原創款的石英機芯改為自製的超薄1200P1自動上鍊機芯，且錶殼稍微增大至38毫米，更符合今日時尚趨勢，布魯克林貝克漢與李俊昊巧合都穿米白色調西裝搭配，展現雅痞魅力；男星麥特戴蒙（Matt Damon）也著迷伯爵的復古風情，選戴普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）生前最愛的枕形錶Andy Warhol Watch 18K玫瑰金錶出席Met Gala盛宴。

▲麥特戴蒙戴PIAGET Andy Warhol系列18K玫瑰金自動腕錶現身Met Gala。





▲PIAGET Andy Warhol系列18K玫瑰金自動腕錶，約1,440,000元。

擔任本屆Met Gala聯合主席的「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），則穿Tom Ford西裝配上蕭邦（Chopard）定位為高級運動錶的Alpine Eagle系列腕錶，且是華麗的玫瑰金鍊帶版本，錶圈鑲嵌美鑽展現奢華感，流露貴公子氣息。

▲本屆Met Gala聯合主席克里斯漢斯沃以Tom Ford西裝搭蕭邦Alpine Eagle腕錶與戒指。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲克里斯漢斯沃戴的蕭邦Alpine Eagle鑽錶。

同場的愛爾蘭演員貝瑞柯根（Barry Keoghan），用心呼應2024 Met Gala主題「時光花園」，在復古的絨布背心上掛著歐米茄（OMEGA）1930年代Lépine“Sideros”懷錶，並同時佩戴碟飛系列 Prestige 18K黃金腕錶與滿鑽的海馬Aqua Terra 18K Sedna™金腕錶，成功搶鏡。

▲愛爾蘭男星貝瑞柯根化身為花園紳士，以1930年代罕見的歐米茄Lépine“Sideros”懷錶作為裝飾，並戴碟飛系列Prestige 18K金腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）





▲歐米茄碟飛系列Prestige 18K金腕錶，1,229,000元。