立夏養生「5個重點」：保持心情愉悅、遠離負面其情緒

▲立夏養生保健有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

才迎來24節氣中的「立夏」，也是夏季的第一個節氣，立夏是一年中陽氣初長，氣溫逐漸升高的時節，人體的陽氣也開始旺盛，此時正是要注意保養身體，調整體質的好時機，盤點立夏保養方法如下，讓你身體更為健康。

#多喝水

立夏時節氣候炎熱，容易出現口渴的情況，多喝水可以補充水分，促進新陳代謝，排除體內的毒素，保持身體的清爽和健康。

#注重清淡飲食

立夏季節，氣溫升高，身體容易出現口渴、食欲不振等情況，因此要注意飲食清淡，多吃新鮮蔬菜水果，少吃油膩和辛辣的食物，避免過飽和暴飲暴食，有助於保持腸胃健康。

#適度運動

立夏時節氣溫適宜，適合進行一些適度的戶外運動，如散步、慢跑、太極拳等，可以促進血液循環，增強身體的免疫力，提高抵抗力。

#注意防曬

立夏時節陽光強烈，容易引起皮膚曬傷和黑色素沉澱，因此在外出時要注意做好防曬措施，如戴帽子、塗抹防曬霜、穿著遮陽衣物等，避免暴露在強烈的陽光下。

#調節情緒

立夏時節陽氣旺盛，容易使人情緒波動，因此要保持心情愉快，遠離負面情緒，多與家人朋友交流，參加一些興趣愛好的活動，有助於放鬆身心，保持心情平和。