fb ig video ETtoday search mobile

星巴克母親節周末「連兩天買一送一」　陪媽媽喝咖啡現省一半

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

▲星巴克母親節推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克在母親節當周達到「全周促銷」新里程碑，從周一到周日只要走進門市就有促銷活動等著你，目前正進行的「第二杯半價」優惠走到星期五，馬上就進入母親節促銷重頭戲，從5／11起一連兩天，在周末推出買一送一優惠，看來母親節當天想請媽媽喝咖啡要儘早，不然就沒位子啦。

星巴克本周一至周二推出買一送一優惠，周三至周五用「全品項第二杯半價」接力，現又宣布5／11至5／12連續兩天、也就是母親節周末，再祭出「LOVE MOM好友分享日」，優惠期間當天上午11點至晚上8點至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。還有不提供優惠門市的名單又更長啦，請參照文末「不提供優惠門市列表」，看看你想去或家附近門市是否有包括在內。

另外，星巴克也針對母親節推出兩款新飲「玫瑰荔枝冷萃咖啡」和「玫瑰荔枝那堤」，5／10起於門市提供，「玫瑰荔枝冷萃咖啡」以玫瑰荔枝醬與碎冰調製而成，搭配帶有柑橘和黑巧克力香氣的冷萃咖啡，口感滑順；「玫瑰荔枝那堤」採用牛奶搭配玫瑰荔枝醬與濃縮咖啡，濃郁細緻奶泡上點綴著玫瑰花瓣，口感溫和顏值高，也能配合好友分享優惠。

丹堤咖啡因應今年母親節與護師節剛好在同一，5／12前針對媽媽與醫護人員推出外帶蛋糕任選4入88折優惠；85度C針對母親節推出限定款蛋糕，也推出限時早鳥85折優惠，優惠僅到今5／9為止，今天下班就快去衝一波吧。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、宜蘭宜興、花蓮中央、保安、義14、振興、台北時代、南港重陽、木柵、文化門市、板橋忠孝、桃園藝文、八德興豐、蘆洲三民、學勤北大、板橋新海、新店北新、新莊雙鳳、中和連城、新竹州圖、芎林文德、竹東杞林、湖口竹笪、竹南、苗栗國華、頭份中央、麗寶鐘樓、沙鹿北勢、台中大肚、泰安南、松竹洲際、台南文創、嘉義新民、台南新化、斗六中正、新營、博愛華夏、小港中安、潮州。

 ►容易被「窮氣」纏身的人　通常都有3種壞習慣

 

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 母親節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了

NIKE熱門跑鞋打4折！無預警「官網限時特惠」大規模降價了

「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

「嫉妒心最重」星座Top 3 ！第一名見不得別人好　努力維持完美人設

Melody床邊擺糖邊追劇　自曝年紀到了「太瘦不好看」

Melody床邊擺糖邊追劇　自曝年紀到了「太瘦不好看」

減肥也能吃！營養師推薦5種「低卡水果」　熱量比蔬菜還低 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外 皮膚科醫師曝「容易爛臉」的3大保養誤區！敏感肌更要注意 初夏「舒心睡眠香」盤點　暗示你是時候放鬆休息了 歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量 《背著善宰跑》邊佑錫私服男友風穿搭更帥　全黑休閒、正裝一眼心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面