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ISSEY MIYAKEＸNew Balance首聯名超美運動鞋！極簡純色如裸足般輕盈

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記者鮑璿安／台北報導

終於等到日系時尚的經典三宅一生ISSEY MIYAKE × New Balance首雙聯名鞋問世！這雙極簡平底鞋在去年的巴黎時裝周三宅一生2024 春夏系列秀場上首度曝光，就已經成功抓住大眾目光，現在一次揭曉聯名細節以及開賣資訊。

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 New Balance首度合作聯名，由設計師近藤悟史 (Satoshi Kondo) 操刀設計，將品牌「以身體著衣」為出發點貫徹到New Balance 經典的MT10慢跑鞋之中，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，打造出今夏必入手的經典鞋款。鞋款外觀呈現輕盈空氣感，並注入ISSEY MIYAKE對日系美學的解讀，均勻的單色調形塑出天然質感，一次帶來白、黑、藍綠三色，採用輕盈透氣的網眼布與柔軟優質皮革，並配有細繩狀鞋帶，平衡了極簡主義設計和功能性。

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲鞋款於6月14日（星期五）於全台 ISSEY MIYAKE 店鋪同步全球上市。（圖／品牌提供）

機能方面亦是鞋款重點，搭載Vibram出品的橡膠與顆粒狀，卓越的抓地力和耐久性讓跑者能輕鬆駕馭城市或自然環境中的各種地形，讓鞋款完美穿梭各處。鞋墊上印有ISSEY MIYAKE×New Balance 聯名LOGO，並配有特製的原裝鞋盒，提供雙方品牌愛好者收藏，將於6月14日（星期五）於全台 ISSEY MIYAKE 店鋪同步全球上市。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲全新 MEXICO 66 SABOT 。（圖／品牌提供）

同時，Onitsuka Tiger 鬼塚虎在今年夏季帶來全新 MEXICO 66 SABOT鞋款新色，靈感源於品牌經典暢銷款 MEXICO 66 系列，復古鞋型外觀搭配粗編網狀材質，搭載卓越緩震效果的 OrthoLite 鞋墊，使穿著腳感更加輕盈舒適，鞋身標誌「虎爪紋」圖樣，實穿百搭又不失時尚潮流元素。MEXICO 66 SABOT 於 2024 年春夏推出全新配色，不論是復古感強烈的淺棕色底搭配綠虎爪紋；或是活力清新的米底搭配橘虎爪紋配色都帶來滿滿沁涼氛圍。鞋款全系列共六色，完美詮釋不同風格的時髦春夏穿搭。

關鍵字：

聯名鞋, ISSEYMIYAKE, NewBalance, 日系時尚

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