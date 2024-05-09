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巧克力控最愛！用KitKat當早餐太夢幻　可口可樂上有漫威英雄

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▲雀巢KitKat巧克力早餐脆片。（圖／各業者提供）

▲雀巢KitKat巧克力早餐脆片近日登台開賣。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

曾在歐美掀起一股搶購熱潮的「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」近期正式登台，這款結合經典KitKat巧克力口味以及營養早餐概念的產品，在海外一問世就引起討論，如果是KitKat迷就更不能錯過啦，想像一起床就能當早餐吃，輕鬆開啟整天好心情。

雀巢KitKat巧克力早餐脆片外層包覆牛奶巧克力，複製KitKat最經典的威化口感與香濃可可的爽脆滋味，此外業者強調除巧克力外，還添加了全穀物和膳食纖維，賦予更健康、營養的形象，主打忙碌的上班族與一家大小的早晨用餐。業者表示，除了單獨食用，這款脆片也可搭配牛奶、優格或豆漿，增添美味豐富層次，另外還有隱藏版用法，可作為沙拉的餐酥使用，為簡單的綠色食材添加酥脆巧克力風味，目前已在特定賣場開賣。

▲雀巢KitKat巧克力早餐脆片。（圖／各業者提供）

雖然產品組合感覺很夢幻，但將甜食元素引入早餐建議還是要適量，有醫學報導顯示針對添加糖分的即時麥片需要控制進食份量，建議每周選幾天來場小確幸就好，其他天仍需選擇更有營養的全穀物、水果、堅果和低脂乳製品等食物作為早餐。

基於夏日為可樂傳統旺季，今年夏天可口可樂與迪士尼合作，推出漫威跨界聯名，讓多位漫威英雄角色躍上瓶身，推出「可口可樂Ｘ漫威英雄」期間限定包裝，首波推出多位經典英雄陣容，不僅有復仇者聯盟鋼鐵人、雷神索爾與黑寡婦率先上架。

▲雀巢KitKat巧克力早餐脆片。（圖／各業者提供）

之後更有洛基、薩諾斯、死侍、蟻人、緋紅女巫和「至尊魔法師」奇異博士、黑豹、尚氣、驚奇少女陸續登場，另加碼X戰警的傳奇角色金鋼狼，而「星際特攻隊」星爵、火箭和格魯特，更將成為驚喜角色壓軸登場於瓶身，漫威迷今夏可加入全系列漫威英雄的蒐集行列。

▲雀巢KitKat巧克力早餐脆片。（圖／各業者提供）

近期另一種療癒聯名，是日本植萃口腔保養品牌diem推出的Suzy's Zoo聯名限定款，在包裝上巧妙嵌入在日台曾掀起一股轟動潮流的布夫熊Boof，以及Suzy’s Zoo的重要主角「威奇鴨Witzy」、經典角色還「路菈兔Lulla」、「佩茲長頸鹿Patches」以及「艾莉象Ellie Funt」等，即日起於全台松本清限量推出。

關鍵字：

雀巢, KitKat, 早餐, 巧克力, 營養

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