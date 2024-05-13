「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

文／美人圈

面膜要洗掉嗎？面膜可以每天敷嗎？最多人關心的面膜保養相關問題，這篇一口氣來解答啦！文末更加碼推薦2024面膜新品，開架、專櫃通通都有，讓保養效果更好，肌膚越來越好！

面膜保養Q1：面膜要敷多久、建議使用頻率？

面膜敷過頭，會使面膜布反吸，使肌膚越敷越乾！因此敷面膜時，可參考背面的產品說明是最好的，而大部分的片狀面膜，每次使用時間為10~15分鐘、每周敷1~2次為主即可。

▲面膜敷過頭會使肌膚越敷越乾！（圖／IG@celimax.korea，下同）

面膜保養Q2：敷完面膜後還要擦保養品嗎？

多數的片狀面膜是精華液質地，因此後續需再擦霜狀保養品幫助鎖水，提升功效！此外，若為乳狀質地的面膜，後續則可針對臉部特別乾燥的部份加強塗抹乳液或乳霜即可。

面膜保養Q3：敷完面膜，要洗掉嗎？

每個面膜的功效、劑型不同，因此最理想的狀況就是根據品牌提供的建議方法做使用。一般來說敷片狀面膜時，取下後可接著按摩，若發現怎麼按都吸收不了，即可用清水清洗，將多餘的精華洗掉，避免悶住肌膚；若為凍狀、泥狀面膜，多數都需要再額外洗掉。

面膜保養Q4：單純的保濕面膜，可以每天敷嗎？

璞之妍診所副院長&專業皮膚科醫師張佳穎直言：「不建議」！因為面膜屬於「急救型」、「加強型」的保養，使用的成分都相對濃縮、高效，若每天使用反而會造成肌膚負擔，最理想的使用頻率為一周約2~3次即可。

▲皮膚科醫師建議面膜一周使用2~3次即可。（圖／IG@abib.official）

面膜保養Q5：面膜怎麼敷最有效？

由面膜的劑型決定！想提升敷面膜的效果，就需先清楚面膜的劑型差異：片狀面膜的原理是透過布面向下垂直加壓，將保養成分灌入肌膚，因此敷片狀面膜建議「躺著」，效果會更好；凍狀、泥狀面膜，則沒有需要躺著限制，關鍵在於用量是否足夠，有按照品牌建議的用量使用才能發揮最大功效。

▲凍狀、泥狀面膜用量要足夠才能發揮最大功效。（圖／IG@celimax.korea）

掌握更有感、更高效的面膜保養技巧後，以下推薦2024的面膜新品，讓膚質有感提升！

2024面膜新品推薦

Neogence霓淨思 即可拍超美顏面膜系列

霓淨思推出全新面膜系列！該系列導入法國專利技術PatcH₂O 3D滲透因子及3D立體纖維布膜，做到深度保水、鎖水且緩釋成分活性，達到長效水潤的效果；而獨特的布膜結構，能吸附更多液體、貼合各臉型，有效給予肌膚巨量精華。共推出保濕、美白、彈潤款，每種膚況、需求都能得到滿足。

▲（黃）霓淨思 即可拍澎嫩彈潤面膜，NT$299（5片／盒）；（紅）霓淨思 即可拍無瑕美白面膜，NT$299（5片／盒）；（藍）​​霓淨思 即可拍保濕水光面膜，NT$299（5片／盒）。（圖／霓淨思）

Solution Skincare 水光植萃瞬效保濕面膜

缺水乾燥肌的福音！Solution Skincare全系列商品不僅成分取自天然植萃，更無酒精、無動物實驗，用起來更加安心。這款保濕面膜就添加有機鼠尾草、有機高山黃岑、柳蘭、歐洲七葉樹籽、海藻糖等多種植物萃取，及高效保濕的玻尿酸和水膜磁，加強鎖水及修護流失的膠原蛋白，輕鬆擁有Q彈水光。

▲Solution Skincare水光植萃瞬效保濕面膜 28ml，NT$1,850（5入／盒）。（圖／Solution Skincare）

蘭芝 粉澎潤睡美人晚安面膜

蘭芝晚安面膜最新生力軍誕生！添加牡丹膠原蛋白複合物TM及牡丹舒眠專利香氛，帶有舒適的淡雅牡丹香氣，從嗅覺就讓人感到放鬆，更富含45,000顆的透光鎖水微囊，一抹肌膚微囊瞬間化開，睡醒就擁有保濕、澎潤的光澤好命肌！

▲蘭芝 粉澎潤睡美人晚安面膜 60ml，NT$1,250。（圖／蘭芝）

VALMONT 肌密更新面膜 （40周年紀念版）

熬夜、疲憊暗沉肌的超強救星！VALMONT肌密更新面膜自1984年問世以來，長達40年皆瘋狂深獲眾人喜愛，更有網友分享：「沒想過自己的臉能這麼亮！」今年更推出紀念版歡慶熱賣40周年限定版。這款質地介於面膜與面霜之間，柔滑豐潤，同時添加獨家保養成分青春肌密複合物，對於舒緩倦容、使肌膚恢復飽滿光亮感特別有感。

▲VALMONT 肌密更新面膜（40周年紀念版） 75ml ，NT$10,800。（圖／VALMONT）

benefit AHA+PHA平易淨人說晚安保鮮面膜

拋光美肌首選！benefit這款是特殊的蜂蜜果凍質地，能更緊密包覆全臉肌膚，讓成分最大程度發揮作用，且不沾枕頭！裡頭添加果酸、葡萄糖酸、紅沒藥醇、沙棘油等，在幫助恢復肌膚角質代謝力的同時，兼顧舒緩與保濕，用於睡前最後一道，靜待30分鐘等待成膜即可安心睡覺，起床臉又滑又亮、忍不住一直摸！

▲benefit AHA+PHA平易淨人說晚安保鮮面膜 50ml，NT$1,840。（圖／benefit）

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