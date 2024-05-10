傳說中的女神之香！法國香氛品牌MAISON W首度進軍台灣

▲法國香氛品牌MAISON W首度進軍台灣，推出最新力作女神之香「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」。（圖／東森自然美提供，下同）



時尚中心／綜合報導

香氛控看過來！法國MAISON W香氛品牌首度進軍台灣，宣布推出最新力作女神之香「ROSE GARDEN迷戀玫瑰淡香精」，由普羅旺斯地區擁有近80年歷史的香水工坊CADENTIA與法國香水世家的第三代調香師Jeremy Sabater攜手合作，將香水古法熟成的精湛工藝和當代調香技藝完美融合，而MAISON W品牌香水ROSE GARDEN迷戀玫瑰淡香精由「東森購物」獨家代理。

「ROSE GARDEN迷戀玫瑰淡香精」，靈感源自法國南部一座美麗的小鎮玫瑰花園故事，描述年輕玫瑰園主為心愛的女人打造獨一無二的花園的浪漫傳說，這位園主從世界各地尋找不同品種的玫瑰，親手營造了夢想中的花園，最終將其奉獻給他深愛的女人。

這段動人愛情故事激發法國香水世家第三代調香師Jeremy Sabater先生的靈感，他運用極致的香水工藝，悉心研究數萬種香材調製，將這片玫瑰花園的浪漫化成香水，完美呈現在「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」之中。

▲「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」彷彿新鮮採摘的玫瑰交融甜美花蜜，完美展現出層次豐富的絲綢香氣。

調香師Jeremy Sabater表示，「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」的創作靈感來自於一段極致浪漫的愛情故事，他透過細緻的調香工藝，將愛情的深刻與美好，凝縮在每一滴香水中，重現那片玫瑰花園中百花綻放的時光，讓每位使用者都能沉浸在這迷戀的香氣中。

「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」結合法國千葉玫瑰、大馬士革玫瑰與冰凍仙女玫瑰，猶如新鮮採摘的花瓣融合花蜜，打造出如絲綢般的香氣。這款香水充滿著豐富深度的層次，展現在前調的玫瑰蜜、佛手柑、萊姆和洋梨的獨特組合，中調帶有小蒼蘭和茉莉的芳香，而後調則混合了琥珀、麝香和廣藿香，香氣持久且迷人。

▲「ROSE GARDEN 迷戀玫瑰淡香精」選用阿爾卑斯山天然、無汙染的純淨水源，確保了香水的品質和純度。

這款香水以阿爾卑斯山天然、無汙染的純淨山泉水作為基底，融入了99%天然甜菜根酒精，取代傳統的酒精成分，更能無負擔使用，同時展現出獨特的香氣與調性。

更值得一提的是，每一滴香水都經過最高規格的滲透系統加工，通過嚴格的品質控制，確保了香水的品質和純度，打造出持久迷人的香氣，MAISON W品牌香水ROSE GARDEN迷戀玫瑰淡香精由「東森購物」獨家代理，這不僅僅是一瓶香水，更是一場讓消費者重新迷戀愛情的沉醉之旅。