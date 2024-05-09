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營養師教你曬不黑秘訣：這些「感光食物」晚上再吃

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▲▼營養師教你「吃對東西」曬不黑。（圖／Unsplash）

▲吃了感光食物再曬太陽，會使黑色素細胞變得活躍。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季即將到來，最近陽光總是刺眼，擔心曬黑怎麼辦？除了勤塗防曬乳，吃對東西也有助美白，聽聽營養師余朱青教你這樣吃出勻亮肌膚。

#多補充維生素C

攝取維生素C含量較高的食物，像是芭樂、小番茄、奇異果、柑橘類等水果，能幫助抗氧化，同時可清除紫外線及環境造成的自由基、抑制黑色素生成，提亮膚色外同時又可促進膠原蛋白形成，使皮膚光滑、有彈性。

#攝取足量水分

人體有70%組成都是水，水分也參與體內許多代謝反應，除了日常保養品保濕做足外，攝取足夠水分，可使加速老廢物質代謝，使皮膚光滑又明亮。

▲▼營養師教你「吃對東西」曬不黑。（圖／Unsplash）

#留意感光食物

感光食物容易讓皮膚對光變得更敏感，吃了感光食物再曬到太陽，會使黑色素細胞更活躍，使肌膚變黑或產生色斑。感光食物像是九層塔、香菜、芹菜、韭菜等蔬菜，黃橘色的芒果、鳳梨、木瓜、檸檬都包括在內。營養師建議晚上食用感光食物，或是食用後避免長時間曝曬，皆可減少變黑的機會。

#少吃含糖及高溫烹調食物

吃甜食、喝含糖飲料；亦或者是高溫油炸、碳烤等烹調方式，容易生成「糖化終產物」，破壞膠原蛋白，使肌膚暗沉蠟黃、鬆弛無彈性。

▲▼營養師教你「吃對東西」曬不黑。（圖／Unsplash）

#好好睡一覺

熬夜抑或睡眠品質差、睡得時間太少，都會使得代謝紊亂、導致內分泌失調，進而使皮膚乾燥及老化，所以美容覺很重要喔！

關鍵字：

美白, 營養師, 飲食, 皮膚, 夏季

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