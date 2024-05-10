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台北101秒殺精品麻將再開賣　牌桌上101現身要價萬元

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▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101精品館近期推出「經典圖騰電動麻將」，以台北知名地標101大樓為設計靈感，融合在地文化元素，麻將上的花牌還能看到台北101大樓，展現台灣之美的方式有點威。該款精品麻將今年過年限量推出後，一周內就被搶光光，近期正式回歸限量再開賣，馬上就有破4000多人關注，該款麻將套組要價10,800元。

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

「經典圖騰電動麻將」將台北101大樓的外型融入條牌設計，展現壯觀層層疊升的建築特色，讓人在玩麻將遊戲時都有「都會感」。筒牌設計靈感則來自101大樓Logo中的銅錢與煙火，寓意富貴璀璨，只能說把101元素都巧妙揉進產品裡，加上皮革觸感的外盒，將麻將變成精品小玩意。

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

▲台北101再推之前秒殺的精品麻將，滿滿大樓元素兼具精品感。（圖／翻攝台北101官網與官方粉絲頁）

其中最令人更為驚豔的，就是四種花牌，分別取材自台灣在地梅花、蘭花、竹葉及菊花等代表物，將台灣獨有的大自然景緻融入牌面之中，當然101大樓也不能少囉。而且四季牌還精緻的描繪大樓在春夏秋冬意象，為整套麻將增添更多文化氣息。

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包，讓你今夏趴趴走酷有型。（圖／業者提供）

啤酒品牌海尼根與知名軍靴品牌PALLADIUM首度聯手，以「跨度探索」概念打造兩款台灣獨家限量潮流包款，包括多功能波士頓旅行袋和斜跨手機包，上印活動標語「Afterwork By Heineken」，呼應海尼根「下班後的生活有更多可能」的年度主題，鼓勵消費者打開新想像、發掘不被框架的跨圈人生。

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）

多功能波士頓旅行袋的潮流感與容量兼具，有手提、斜背等多種背法，是各種旅行的最佳夥伴；斜跨手機包採輕巧設計，不僅攜帶方便，也可作為護照包來使用，且顏色實用好搭配，多功能波士頓旅行袋有銀色及低調實用的黑色，斜跨手機包則是推出兩款適合平常搭配的黑色和白色，無論是旅遊出遊或日常穿搭都合適。

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）

▲海尼根ＸPALLADIUM推聯名潮包。（圖／業者提供）

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關鍵字：

台北101, 麻將, 精品, 文化, 限量

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