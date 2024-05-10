▲明星完美妝容的秘密，御用彩妝師夏季補妝法大公開 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

夏季的高溫和濕度，總會給愛美的人們帶來一些困擾，特別是底妝的脫落問題。無論是出油還是出汗，都可能會影響妝容的持久度。因此，對於如何保持妝容完整，明星御用彩妝師Atrys(皓）有著自己的一套見解和建議，他認為不僅出門前的定妝重要，補妝也是一大重點。

補妝看似簡單，但實則蘊含著許多學問。錯誤的補妝方式可能會讓妝面變得更加厚重，並與原本底妝出現明顯邊界，進而影響到整體妝容的自然度和美感。Atrys表示，根據面部泛油光程度及鼻翼大塊斑駁脫妝程度，應該使用不同的補妝方法。

對於面部些微泛油光的情況，Atrys的建議是先用紙巾輕輕按壓面部，吸走面部油脂，再使用較原膚色稍亮的粉餅。他強調，補妝的方式必須以輕輕按壓的方式進行，這樣可以避免新上的粉餅和原本的底妝產生衝突，而且也能同時提亮妝感，使得面部看起來更加有光澤和活力。

然而，如果遇到鼻翼大塊斑駁脫妝的情況，那麼需要的補妝方法就完全不同了。Atrys建議大家可以先使用護唇膏、防曬乳等帶油份的乳狀質地產品，在斑駁區域打圈按摩，將這部分的底妝乳化溶解。接著再用紙巾擦拭掉溶解出來的底妝，然後再使用氣墊粉餅將清掉的局部區域底妝補上。這樣的補妝步驟及方法可以讓妝容彷彿新生，完全看不出脫妝痕跡。

補妝並非僅僅簡單的把原本脫落的妝再補上，而是需要根據面部的狀況來選擇適合的補妝方法，並且在補妝的過程中，還要注意保持妝面的自然度和輕薄感，避免因為補妝過度而形成新的問題。