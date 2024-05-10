胃痛有解！營養師傳授「7招」幫你輕鬆顧胃

▲護胃是現代人必做的功課。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人飲食精緻化且生活步調快速，不少人都有胃痛的經驗，營養師宋明樺教你7招輕鬆顧胃，現在開始改變還不遲！

#三餐飲食規律

即使再忙，時間到了還是盡可能吃點東西，如果你是忙碌的上班族不妨可以在身邊放些蘇打餅乾，真的沒時間，也要加減吃一些，較不會因為漏餐導致下餐爆食。

#不要吃太飽

基本上只要三餐飲食規律，就不會也爆食狀況發生，營養師建議餐餐吃到7-8分飽即可，若是習慣晚餐後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多。

#避免正餐只吃高精緻澱粉

胃食道逆流患者要注意，若是單純吃高精緻澱粉食物更容易引發過多胃酸分泌引起症狀出現，當餐除了澱粉外，還要有豐富的蛋白質、油脂、蔬菜類，食物種類越多，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#減少太冰、太熱、粗糙食物

過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷，簡單來說就是適溫、不軟不硬的食物較適合。

#避免吃太油食物

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能。

#晚餐避免容易產氣的食物

一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，自己最清楚吃什麼食物容易產氣，晚餐時盡量避免大量攝取、或是生食。

#吃東西細嚼慢嚥

吃東西的時候，食物在口腔多咬幾口，相對的就能減少胃的工作負擔，胃都已經在生病或是受傷了，就讓口腔多幫它一點忙吧！

#睡前別吃太多

晚睡特別容易嘴饞，吃一點點食物其實還好，但是若是吃了正餐的份量就要避免，睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。