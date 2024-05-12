開架熱賣排行榜出爐！大家都在買的TOP 1防曬品是這幾款

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

夏季防曬是必不可少的單品，面對不同的需求、情境，也會推出各種不同的款式，但每次面對一整面貨架上的防曬單品，不知道從何下手，屈臣氏就公布2024熱銷排行榜，跟著口碑買就對。

日常防曬講究CP值 SPF及PA成挑選關鍵

從熱銷排行榜中，可看出民眾在挑選日常防曬產品時，多以高防曬係數、價格親民為主要的選購條件。

TOP 1：Biore 高防曬乳液 SPF48 PA+++，50ml、售價170元

產品加強隔離強烈紫外線UVA和UVB，具防水防汗效果，適合長時間戶外運動使用，並添加爽膚柔粉，清爽不黏膩且不泛白。

TOP 2：Divinia 零負擔輕透水防曬 SPF50 PA+++，60ml、售價349元

高含水漸層包覆技術，賦予肌膚清透觸感，同時添加玻尿酸及珊瑚藻萃取，於肌膚表層建構保濕護膜，降低水分散失並嫩滑肌膚。

TOP 3：我的心機 菸醯胺激光煥白防曬噴霧SPF50+ PA++++，90ml、售價199元

擁有最高的防曬係數和UVA防禦功能，提供肌膚長時間的紫外線防護能力；添加科研煥白成分B3菸醯胺，穩定舒緩肌膚，防曬同時使肌膚更細緻明亮。

潤色防曬打造偽素顏 校正肌膚瑕疵超加分

想維持均勻透亮自然的妝容，或者想在出門前快速修飾肌膚底色，不少人會選擇清透的「潤色防曬」取代粉底液，打造偽素顏妝容，其中，帶有能校正偏黃肌膚顏色的紫色調產品最受歡迎，而成分是否包含保濕或控油效果也是選購時參考的條件之一。

TOP 1：Za 美白隔離霜R-02透亮紫，35g、售價300元

添加維他命C、維他命E、礦物質與玻尿酸等成分，美白淡斑的同時兼具保濕效果，質地滑順好推勻，自然潤色效果可幫助後續底妝更明亮服貼。

TOP 2：曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露，80g、售價429元

添加獨特細微光感微粒，能多重折射光線，使臉部線條更立體明亮，同時導入維他命E、維他命C、玻尿酸鈉以及3重植物植萃等保濕精華，維持肌膚水潤。

TOP 3：SOFINA Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版，25ml、售價350元

採用長效控油持妝配方，效果長達8小時；富含玻尿酸保濕成分，有效控油不乾澀，且質地清爽不黏膩，能迅速提亮膚色、修飾肌膚暗沉。

低敏又要高係數 添加成分須謹惕

無論是天生敏感肌，或是現代人因生活飲食不穩定、天氣變化多端、環境污染等種種因素，導致肌膚變得更加脆弱，溫和低敏的防曬產品需求日益增長，除了留心成分外，亦注重高防曬係數，更是許多人在進行醫美術後或嬰幼兒防曬的第一選擇。

TOP 1：Curel 潤浸保濕防曬乳(臉身體用) SPF50+ PA+++，60ml、售價650元

蘊含獨特潤浸保濕配方，保濕的同時提升肌膚屏護力、抵禦外部刺激，使用後透明不泛白、清爽無負擔，溫和配方嬰兒細嫩肌膚亦可安心使用。

TOP 2：妮維雅 全護清爽防曬隔離乳－敏感肌專用SPF50+ PA++++，50ml、售價359元

針對敏感肌所設計的保濕配方，舒緩緊繃不適肌膚；採用德國專業防曬科技，能有效阻擋紫外線並隔離空氣髒汙。

TOP 3：DR.WU 低敏物理防曬乳SPF50+ PA++++，35ml、售價950元

運用獨特蜂巢分散技術，高效防護有效隔離UVA及UVB，另添加積雪草萃取、復活草萃取及菸鹼醯胺，有助於減緩肌膚曝曬時的不適，同時修復肌膚屏障。