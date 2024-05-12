李英愛「不老配方」濃度再升級！堅持愛用17年看得到效果

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季肌膚在戶外受到嚴苛的紫外線照射，在冷氣房裡面又乾燥到不行，擔心肌膚營養流失太快，不妨在睡前可以用更營養的高效補充，帶給肌膚恰到好處的能量補給。

＃后 重生秘帖，50ml、售價5280元

陪伴李英愛長達17年的重生秘帖，可以說是她極致逆齡不老的秘訣，還沒用過的人真的不能再等，2024年全球銷量突破860萬瓶的重生秘帖，全新升級版再次上市，歷經10年的科研打造強效青春結晶體，搭配宮廷韓方藥材槲皮素、甘草，透過最佳比例活化頂級濃縮成分，簡直就是肌膚最佳的「超級充電器」，迅速為肌膚補給滿滿能量，當然就能延緩老化。

＃雪花秀 極致臻秀精萃水，150ml、售價3980元

人蔘已經是很頂級的中藥材，人蔘果更是凝聚日月精華的極致顛峰，在雪花秀歷經60多年的美容研究，經過嚴格培育的人蔘果一年僅有一天可以人工採收，並且經過50倍濃縮技術，研發出全新「蔘果能量精萃」，搭配山茶花賦活精萃成分，打造出頂級抗老極致臻秀精萃水，並以朝鮮時代匠心工藝之作「月亮罐」為靈感，把此系列瓶身用白色磨砂漸層質感打造，奢寵女性肌膚。

＃香緹卡 五月玫瑰花妍露，125ml、售價3300元

「香水之都」格拉斯以種植各種花卉聞名，其中，格拉斯玫瑰更是被譽為「花中之后」也是最古老的品種，僅在5月盛開、花期才短短3周，產量非常珍稀；為創作出經典的花妍露，香緹卡堅持於清晨由人工採收，搭配純淨地下礦泉，只萃取第一道蒸餾精華，透過蘊含的大量維他命C成分，幫助舒緩肌膚敏弱，重現年輕緊緻。