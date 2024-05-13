Sagging風來了！Jennie、LISA、張員瑛都穿　搭配性感人魚腰好勾人

記者李薇／台北報導 圖／jennierubyjane IG

南韓最帶貨的女團歌手Jennie最近與Zico合作新曲《SPOT！》回歸，一上架就登上多個音源排行榜冠軍，不僅曲風輕快時髦，穿搭也備受討論，快來看看Jennie掀起的Sagging風潮，即將再度席捲年輕世代，成為最潮的穿搭方式。

「Sagging」是一種垂墜式的褲子穿搭方式，通常褲子的腰線低於腰部，甚至露出裡面的內褲褲頭，在90年代非常受到嘻哈音樂歌手的喜愛；而最近這股風潮即將回歸，以更時髦、隨興的方式重現，不是所有的內褲褲頭都露出來才叫好看，最好可以搭配有LOGO或是設計感的褲頭，淺淺露出3到5公分左右，既可以創造視覺焦點，又不會過於裸露。

Y2K潮流持續延燒，Sagging的穿搭風格早就深受韓流明星喜愛，像是較為基礎的穿搭方式，就是利用外面低腰的牛仔褲、工裝褲或是裙子，與內在高腰的內著混搭，然後上半身可以挑選比較緊貼、短版的單品，比如：LISA、張員瑛、泫雅等人，早就已經上身示範。

而進階版的風格，甚至可以將不同的單品混穿，甚至打開外褲拉鍊，比如《魷魚遊戲》演員、同樣也是模特兒的鄭好娟就會利用連身上衣，露出內在的牛仔褲頭，外面套上寬鬆運動褲，展現出多層次的混搭；而好身材的Jennie甚至會把外褲褲翻開，露出裡面的內搭，看起來更為性感。