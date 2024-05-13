fb ig video ETtoday search mobile

Sagging風來了！Jennie、LISA、張員瑛都穿　搭配性感人魚腰好勾人

>

記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG

南韓最帶貨的女團歌手Jennie最近與Zico合作新曲《SPOT！》回歸，一上架就登上多個音源排行榜冠軍，不僅曲風輕快時髦，穿搭也備受討論，快來看看Jennie掀起的Sagging風潮，即將再度席捲年輕世代，成為最潮的穿搭方式。

Jennie,Sagging,穿搭,時尚。（圖／IG）

「Sagging」是一種垂墜式的褲子穿搭方式，通常褲子的腰線低於腰部，甚至露出裡面的內褲褲頭，在90年代非常受到嘻哈音樂歌手的喜愛；而最近這股風潮即將回歸，以更時髦、隨興的方式重現，不是所有的內褲褲頭都露出來才叫好看，最好可以搭配有LOGO或是設計感的褲頭，淺淺露出3到5公分左右，既可以創造視覺焦點，又不會過於裸露。

Y2K潮流持續延燒，Sagging的穿搭風格早就深受韓流明星喜愛，像是較為基礎的穿搭方式，就是利用外面低腰的牛仔褲、工裝褲或是裙子，與內在高腰的內著混搭，然後上半身可以挑選比較緊貼、短版的單品，比如：LISA、張員瑛、泫雅等人，早就已經上身示範。

而進階版的風格，甚至可以將不同的單品混穿，甚至打開外褲拉鍊，比如《魷魚遊戲》演員、同樣也是模特兒的鄭好娟就會利用連身上衣，露出內在的牛仔褲頭，外面套上寬鬆運動褲，展現出多層次的混搭；而好身材的Jennie甚至會把外褲褲翻開，露出裡面的內搭，看起來更為性感。

►很適合結婚的三大星座配對！有共同想法、個性互補理解是關鍵

►第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

►韓佳人同框老公牽手又靠頭閃瞎粉絲！42歲仍是「最美素顏」超狂保養法公開

關鍵字：

Jennie, Sagging, 穿搭, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

Met Gala／穿73年前的古董禮服也好時髦！妮可基嫚氣場全開制霸紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／終於不穿黑色！秀智變桃紅芭比、林智妍「玉子燒禮服」踏上紅毯

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

百想／金秀賢靠腰封穿出大長腿　朴寶劍深藍西裝變雙開門冰箱

歐美女星都瘋「乾刷法」去橘皮還能瘦身！5分鐘等於1hr有氧熱量消耗 百想／Krystal辣露雪白纖腰超性感、金高銀香奈兒高訂細節滿分 《淚之女王》姑姑洪凡資豹紋裝成標配！3技巧穿出氣勢不俗氣 日韓妞瘋手作球鞋裝飾超可愛！鞋帶換緞帶再串小珍珠甜美爆棚 別再喝手搖飲！夏季吃甜還能瘦的5款水果　促進脂肪燃燒有感 薪水適合買多少錢的房子？「買房女神」濃縮15年經驗教你算 第一眼看到魚還是貓？測試你個性是否夠成熟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面